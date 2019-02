Lazio, la coperta (difesa) è diventata corta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalle stalle alle stelle. Da reietto a re di Coppa, si riprende la scena Strakosha. Evidentemente era nel destino, perché sarebbe finita diversamente se Candreva non lo avesse graziato alla prima papera sul tiro di Joao Mario a San Siro. Thomas rimane però sempre il portiere che divide. Giovedì sera alla fine eroe, eppure ne aveva combinata un’altra in stile Juve. Inoperoso sino al 61’, alla prima volta chiamato in causa il portiere albanese rischia di bissare l’erroraccio di campionato. Un’altra respinta centrale e corta (simile a quella che aveva portato al gol di Cancelo sul tiro di Dybala) sui piedi dell’ex Bell’Antontio, che per fortuna – da due passi – calcia alle stelle. Evidente e maldestro il solito sbaglio di Strakosha, che si riscatta però già su Politano d’istinto al 94’ con una parata miracolosa. Intercetta ma viene beffato dal rigore di Icardi, concesso generosamente da Abisso nei supplementari, ma poi ne respinge due decisivi. Prima ipnotizza Lautaro Martinez, poi l’ex giallorosso Nainggolan. E’ Thomas il ninja, ma più dire papera. Adesso a Frosinone l’obiettivo di Strakosha sarà tuttavia provare a mantenere finalmente inviolata la sua porta. Nelle ultime 18 gare ufficiali c’è riuscito una sola volta. Dovrà dare il massimo come e più della sfida contro l’Inter perché ora in difesa la coperta è sempre più corta.Emergenza assoluta per Inzaghi. Già doveva fare i conti con l’assenza di Luiz Felipe (stiramento di primo grado rimediato a Napoli), ora finisce pure Wallace ai box per una lesione al flessore (stop di almeno venti giorni). Dopo la partenza di Caceres, lì dietro rimangono solo il redivivo Bastos («In ogni difficoltà esiste un’opportunità»), Acerbi e Radu a disposizione. Se il mister dovesse optare per il suo solito 3-5-2 non avrebbe più nessun centrale in panchina per un’eventuale sostituzione. Quasi sicuramente Inzaghi dovrà pescare comunque ancora nella Primavera, ma torna il dubbio sulla possibilità di riprovarci a quattro dietro. Ieri mattina lavoro differenziato per gli uomini più affaticati (tra questi Lulic, Luis Alberto e Immobile). A riposo Milinkovic, squalificato per domani sera. Oggi scatteranno le prove a Formello, ieri solo una sgambata sotto il diluvio.RISCATTOE’ il momento di ripararsi. Perché, dicevamo, nelle ultime 18 partite ufficiali (da ottobre ad oggi) la Lazio ha tenuto la porta inviolata in una misera occasione (Bologna-Lazio 0-2): soltanto tra ottobre 2004 e febbraio 2005 (una volta senza subire gol in 21 gare, zero in 18) si era registrato un dato peggiore nell’era Lotito. In totale appena 5 match senza incassare una rete in campionato, esattamente come le peggiori Atalanta, Bologna, Frosinone e Cagliari. Ma non c’è nulla di diverso rispetto alla 21esima giornata della scorsa stagione: sono 25 i gol subiti con Acerbi come quando al suo posto c’era de Vrij. Mancano invece 26 centri davanti, ecco perché Inzaghi si augura che il mal di gol sia passato in Coppa contro l’Inter per recuperare rispetto all’anno scorso qualcuno dei 14 punti persi. Come all’andata, contro Napoli e Juve erano già stati considerati, ma in questo girone di ritorno, per andare in Champions e risalire dal settimo posto, bisognerà tornare a vincere anche con le altre grandi. Troppo presto pensare oggi al derby (2 marzo), meglio concentrarsi prima sui piccoli cugini ciociari.