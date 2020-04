© RIPRODUZIONE RISERVATA

Keita si propone, Leiva non si nasconde. Due storie diverse, due caratteri opposti, due giocatori che non c’entrano l’uno con l’altro, ma entrambi, soprattutto il senegalese, in questi ultimi giorni non fanno che parlare ripetutamente di Lazio. Il primo è andato via dalla capitale quasi sbattendo la porta ma manda messaggi d’amore, il secondo ci sta talmente bene che, nonostante i problemi di quest’ultimo periodo legati all’emergenza sanitaria e all’isolamento forzato, sta seriamente pensando di mettere radici.BALDE CI PROVAE’ particolare l’atteggiamento di Keita Balde Diao che invia messaggi distensivi a Lotito e a tutto l’ambiente Lazio. In recenti interviste, l’ultima ieri, l’ex biancoceleste non nasconde l’idea di tornare in Italia e nella capitale sponda biancoceleste. «Lotito per me è come un padre, mi ha portato lì a sedici anni e se sono diventato quello che sono, molto lo devo a lui. Abbiamo discusso, è vero, ma adesso non ci sono più problemi, poi lì ho tanti amici», ha spiegato il giocatori a Calciomercato.com. Parole normali, ma potrebbero anche essere assist per preparare il terreno a un ipotetico rientro. D’altronde, il suo nuovo procuratore è Pastorello, uno vicino al club biancoceleste. Dal punto di vista tecnico farebbe di sicuro felice Inzaghi che nei suoi confronti nutre parecchia stima. Che alla Lazio potrebbe ricoprire diversi ruoli. In più potrebbe anche essere un’occasione, vista la sua particolare situazione al Monaco dove il potente Mendes (l’agente di Ronaldo) la fa da padrone. Se si potesse lavorare su un prestito con il solo esborso economico sullo stipendio del calciatore (a patto che si riduca un po’ l’ingaggio ora sopra i 3 milioni), qualche chance di andare in porto ci sarebbe. Di solito Lotito e soprattutto Tare non amano riprendere giocatori che hanno già vestito la maglia laziale, ma forse in questa circostanza, e vista l’età, un pensiero si potrebbe anche fare.LUCAS SINCERODal turbolento Keita, ecco il riflessivo e sincero Leiva. In questi giorni il brasiliano sta andando a Formello per un protocollo riabilitativo, considerato che è reduce da una operazione, ma in una diretta instagram effettuata col Brasile, non ha nascosto le sue preoccupazioni sulla situazione attuale. «C’è grande apprensione per tutto quello che sta accadendo – ha spiegato il giocatore – e non nascondo che anche io e la mia famiglia, appena è scoppiato tutto questo caos, abbiamo pensato di andare in Brasile. Io l’ho chiesto, ma la società non mi ha autorizzato. Mia moglie e i miei figli sono rientrati, ma appena è scoppiato pure lì il virus, sono tornati subito a casa per starmi vicino».