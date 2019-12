Lazio, volo verso Riad con l'inno. E Luis Alberto pensa al rinnovo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vola Lazio vola. E atterra di nuovo sulla Supercoppa. Drizzate le orecchie, braccia spalancate, a Fiumicino suonano addirittura l’inno biancoceleste. Il motivo rimbomba dagli altoparlanti, poco prima dell’imbarco per Riad, fra i sorrisi e la sorpresa di giocatori e passanti. Un’ulteriore carica alla squadra, accolta al gate dall’affetto smisurato della sua gente e di diversi addetti aeroportuali di chiara fede laziale. L’Adr (società Aeroporti di Roma) fa trovare alla spedizione una torta ben augurante, con i suoi colori sociali, ovviamente. Quindi il taglio, il brindisi al gate e un lungo applauso finale. La Lazio non si deve ubriacare, ma dare l’anima per battere la Juve. Non ha dubbi al riguardo, Lotito, partito a bordo del charter con la squadra, Inzaghi, Peruzzi e Tare. Rimasto colpito da tutta questa euforia, il presidente: «È una testimonianza d’affetto, che deve rappresentare per noi un’ulteriore sprone per dare il meglio, per dare il massimo. Siamo consapevoli dell’importanza della partita. Motivo in più, questo, per dare soddisfazione ai nostri tifosi». Saranno poco più di un centinaio al seguito (800 juventini) fra i 24mila spettatori. Riad non è un viaggio semplice e sopratutto troppo costoso per molti. Nonostante ciò, il King Saud University Stadium è tutto esaurito da giorni: ancora da capire come verranno disposti gli arabi. Lazio e Juve si spartiranno pure i 7 milioni previsti dei diritti televisivi.LUIS TRA FINALE E RINNOVOOggi la Lazio effettuerà il primo allenamento a Riad alle 18 locali (16 italiane), Inzaghi cercherà di far subito abituare i suoi uomini agli sbalzi termici. Sono partiti tutti (assente solo Lukaku). C’è anche Luis Alberto che si è allenato senza problemi per il secondo giorno consecutivo. Lo spagnolo sarà al centro del gioco come sempre. Su di lui, piccolo allarme di questi giorni a parte, si chiacchiera tanto del suo imminente rinnovo che potrebbe essere ufficializzato a gennaio. La verità è che, al momento, non c’è alcuna firma da parte di nessuno, solo un’intensa trattativa che va avanti da diverse settimane. All’appello manca solo lui, le parti sono vicinissime e a breve tutto sarà nero su bianco. Un contratto fino al 2025. La comitiva è sbarcata ieri sera alle 22 (agli arrivi curiosi arabi con la felpa biancoceleste) dopo qualche ora di volo, fuso e ritardi. Poco importa, questa Lazio sta sognando ad occhi aperti. L’entusiasmo in questo momento è l’arma in più dei biancocelesti, concentrati sul discorso Champions, ma vogliosi di superare ancora i propri limiti e mostrarsi al mondo come eroi. Nel 2017 fu un’impresa, stavolta una dimostrazione di forza.