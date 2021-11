Lazio-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Dopo la sosta nazionale torna la Serie A e lo fa con un big match: all'Olimpico alle 18 si gioca Lazio-Juventus, con Sarri che ritrova la sua ex squadra che si trova tre punti dietro. Il dubbio che si porterà dietro fino alla fine è quello di Ciro Immobile, che nell'ultima seduta ha svolto parte del lavoro in gruppo. Possibile una convocazione, almeno per la panchina, per poi subentrare nella ripresa. Vederlo in campo dal 1' sarebbe un autentico miracolo. Dall'altra parte forfait di Dybala, non convocato: davanti Chiesa fa coppia con Morata.

Lazio-Juventus: le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Zaccagni, Pedro. All. Sarri.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Morata, Chiesa. All. Allegri.

Dove vedere Lazio-Juventus in tv e streaming

Lazio-Juventus sarà trasmessa su Dazn con fischio d'inizio alle ore 18. Il match sarà visibile sulle Smart tv di ultima generazione e tramite app sui televisori collegati al Timvision Box, a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La partita sarà disponibile su smartphone e tablet con l'app e la cronaca della diretta sarà possibile seguirla sul sito del Messaggero.