Juventus-Lazio, le probabili formazioni: c'è Zaccagni, Chiesa può partire dal 1'

Termina anche il penultimo allenamento della Lazio in ottica Juventus. I biancocelesti si sono ritrovati oggi pomeriggio dopo le 17 sul campo centrale del centro sportivo per proseguire con le prove tattiche in vista del match contro i bianconeri. All'Allianz Stadium Sarri vorrà vedere una prestazione sulla falsariga di quella fatta al Maradona contro il Napoli e per questo motivo difficilmente gestirà le forze dei suoi, che al momento sono tornati al completo visto che il tecnico ha avuto a disposizione anche Zaccagni dopo la gestione di ieri.

Lazio, seduta dell'antivigilia sotto gli occhi di Lotito. Torna Zaccagni

Un'ottima notizia ovviamente per il tecnico e la squadra, che oggi hanno svolto le penultime prove tattiche anti Juve davanti agli occhi di Lotito. Il patron dopo una lunga assenza è tornato a farsi vedere per dare un'ulteriore spinta prima del big match di sabato. Ci sarà molto in ballo, per questo Sarri non dovrebbe cambiare molto rispetto a Napoli. Tra i pali del suo 4-3-3 ci sarà il solito Provedel. In difesa favoriti Marusic e Hysaj come terzini e Casale e Romagnoli come centrali. A centrocampo c'è il vero ballottaggio per chiudere il terzetto con Cataldi e Luis Alberto e si tratta del posto da mezzala destra, conteso tra Kamada e Guendouzi. Infine in attacco spazio al solito tridente con Felipe Anderson, ancora a secco contro la Juventus, Immobile e Zaccagni. Allegri dal canto suo potrà riabbracciare Szczesny tra i pali, a destra sta pensando di schierare Cambiaso lasciando Kostic a sinistra e infine davanti nonostante gli acciacchi con la Nazionale dovrebbe comunque avere a disposizione Chiesa dal 1' accanto a Vlahovic.

Juventus-Lazio, probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All.: Allegri.

Indisponibili: Pogba, De Sciglio.

Diffidati: -

Squalificati: -

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: -

Diffidati: -

Squalificati: -