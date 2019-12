Si alza il sipario all'Olimpico: in scena c'è il “Mago” Luis Alberto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un crescendo rossiniano. Di passaggio in passaggio. Tasti bianchi e tasti neri di un pianoforte che produce musica celestiale. Assist e giocate. Recuperi e protezione della palla. E’ diamante puro che splende, gli altri s’illuminano della sua luce riflessa. Parte in sordina rispetto agli altri, poi prende la bacchetta e dirige l’orchesta. Fa tutto in mezzo al campo. Dategli una palla e la trasformerà in oro.è il Re Mida di. Prima crossa per la testa di, poi fa un lancio pazzesco. Un arcobaleno biancoceleste per: «Appena vedo che lui ha palla io faccio il movimento». Undici assist in campionato. Nessuno in serie A era arrivato in doppia cifra prima della conclusione dell’anno solare. Talento puro. Nell’attuale campionato uno più decisivo di lui non c’è.E pensare che dopo il primo anno divoleva smettere. Questione di testa. Quella che Inzaghi gli ha fatto ritrovare prima facendolo giocare trequartista puro e poi cucendogli addosso questo nuovo ruolo. Una mezzala con libertà totale. Il tutto reso possibile anche grazie a Leiva, un altro gigante a centrocampo: «Abbiamo imparato dai nostri errori. Questa è una vittoria importantissima. Siamo una squadra forte ma la strada è molto lunga». Adesso è fondamentale avere i piedi per terra. «La, sogniamo solo quello, niente di più» assicura Radu. Anche se sette vittorie di fila e 5 punti di ritardo dall’Inter capolista autorizzano a fare ben altri pensieri.