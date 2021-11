Lazio-Juventus, Immobile: «Domenica in campo? Speriamo...»

Lazio-Juventus, l'attesa ruota tutta attorno a Ciro Immobile. L'attaccante ha confidato a Marco Tardelli, anche lui presente alla presentazione in Vaticano di un evento di solidarietà: «Sono in via di guarigione. Purtroppo ho riportato questa piccola lesione al polpaccio. Abbiamo aspettato che svanisse l'edema per effettuare gli esami». Poi sulla nazionale: «Non ci voleva questo passo falso. Non sarà semplice giocarsi il Mondiale a marzo ripensando a ciò che è successo nel 2017». L'attaccante campano si sta allenando a parte nella palestra di Formello per cercare di smaltire al 100% il problema fisico. Poi la promessa a un tifoso: «In campo con la Juve? Speriamo, ci proviamo».

