Lazio-Juve, lutto al braccio per Galeazzi. Lotito va da Papa

Un pieno di emozioni in casa Lazio. La partita con la Juve è importante e rappresenterà l'epilogo finale di una giornata carica di significati e particolare sotto ogni punto di vista. Il presidente Lotito è stato ricevuto in udienza privata dal Papa insieme ad un vecchio amico ed ex allenatore bianoceleste come Edy Reja. Tutti insieme per preparare l'evento di domani mattina dove a Formello è prevista un'amichevole tra la squadra del Papa e la rappresentativa Rom, per dare un messaggio forte e chiaro: tra gli uomini non devono esserci confini o distinzioni di alcun tipo. E in questo momento particolare è senza dubbio un segnale di grande impatto sociale ed emotivo. Oltre al commissario tecnico dell'Albania, che siederà sulla panchina della squadra papale, come sorpresa ci sarà anche Maurizio Sarri che si accomoderà sulla panchina opposta. In campo anche Immobile, ma sempre a titolo di rappresentanza visto che è infortunato e guarderà la gara con la Juve dalla tribuna.

Tutto su Lazio-Juventus

Lazio, lutto al braccio per Galeazzi

Prima della partita con la Juve, e per diversi minuti, sui maxischermi la Lazio ha allestito una serie di video e ricordi per salutare un'ultima volta il compianto Giampiero Galeazzi, ex cronista della Rai ma anche un grande tifoso biancoceleste. Ci saranno ricordi e immagini del giornalista, soprattutto il giorno dello scudetto, il 14 maggio del 2000, quando Galeazzi interruppe la sua diretta degli Internazionali di Tennis per uscire dal Foro Italico e, accompagnato dal cameram, per andare fin detro l'Olimpico e raccontare minuto dopo minuto il titolo biancoceleste. Immagini che faranno venire la pelle d'oca a tanti tifosi, considerato che il cronista entrò sul campo insieme alla gente, intervistando i tifosi e i giocatori che avevano appena conquistato lo scudetto. Non solo. In tribuna, accanto al presidente Lotito, ci sarà la sua famiglia a seguire la partita. E l'onore più grande sarà che i giocatori della Lazio indoseranno il lutto al braccio per ricordare e onorare la memoria di Giampiero Galeazzi. Sarà una serata dalle forti emozioni.