Juventus, Dybala salta Argentina-Brasile: è in dubbio anche contro la Lazio

Dybala salta il Brasile per il problema muscolare al polpaccio accusato nell’ultima sfida contro l’Uruguay. Nulla di particolarmente preoccupante, ma non verrà rischiato a causa del sovraccarico al soleo, per evitare guai più seri. Secondo Scaloni ha risposto alla convocazione già acciaccato, ma la notizia di oggi è che la Joya non giocherà il match contro il Brasile, rimarrà comunque in ritiro con i compagni di nazionale e farà rientro a Torino nella notte tra mercoledì e giovedì. Sotto la Mole sarà sottoposto ad esami anche da parte dello staff sanitario della Juventus per capire se potrà essere a disposizione contro la Lazio alla ripresa, ad oggi rimane in dubbio.

APPROFONDIMENTI CALCIO Lazio-Juventus, Immobile: «Domenica in campo?... SERIE A Bernardeschi, problema muscolare con l'Italia: a rischio per... LA COMMEMORAZIONE Giampiero Galeazzi, un tappeto di rose e la maglia della Lazio... JUVENTUS Juventus Tv sbarca ufficialmente su Dazn, ecco i nuovi contenuti...

Immobile: «In campo contro la Juve? Speriamo...»