Jony, lo spagnolo è l'unico raggio di luna nella notte fonda di Cluj

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalle macerie di Cluj emerge Jony. Un vero sopravvissuto, considerata la deflagrazione a tinte biancocelesti che c’è stata in Romania. Lo spagnolo, alla prima da titolare rappresenta l’unica nota positiva dell’infausta serata europea. Un giocatore su cui Inzaghi ora può puntare e grazie al quale l’allenatore sembra poter risolvere il problema della fascia sinistra. Di partite per convincere del tutto, il numero ventidue della Lazio, ne dovrà fare ancora diverse, ma la partenza fa ben sperare, anche e soprattutto per non dover puntare sempre e comunque su Senad Lulic.Da anni, il bosniaco, un giocatore che non si ferma mai e a cui l’ambiente laziale è legatissimo. Gioca tante partite e difficilmente viene messo in discussione, ma con Jony potrà tirare un po’ il fiato. L’ex di Alaves e Malaga, in Romania ha messo in mostra un bel repertorio, facendosi notare per i notevoli e precisi cross in corsa. Una rarità in casa Lazio. Le occasioni più pericolose del primo tempo col Cluj sono partite proprio dai suoi piedi. La più importante, quella che ha permesso a Bastos di irrompere in area e segnare col ginocchio il gol del vantaggio. Una palla che chiedeva solo di essere spinta in rete.NON SOLO ASSISTNon solo. Bello e teso il traversone che ha permesso a Milinkovic di svettare di testa in area e sfiorare il gol. Da apprezzare anche il tiro da venticinque metri che, forse, l’esterno laziale ha preso fin troppo bene e che il portiere del Cluj ha respinto con estrema difficoltà. Jony è stato una continua spina nel fianco e per questo è sembrata quasi incomprensibile la sua sostituzione, ma è probabile che, essendo la sua prima gara, non avesse il ritmo-partita. Lo spagnolo va rivisto, anche con difese più impegnative e in fase di copertura, ma le premesse sono buone. Forse è per questo che il Malaga insiste fino ad andare davanti alla Fifa per avere i 12 milioni di euro. Ora la palla passa a Inzaghi: uno come Jony deve giocare con continuità, già domani col Parma, anche se la sensazione è che il tecnico sceglierà ancora Lulic.