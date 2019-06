Lazio, ecco Jony e Lazzari: Inzaghi pensa a una squadra a tutta velocità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Adrenalina sulle fasce. Mai più una corsia scontata, compassata e a tratti lenta, ma imprevedibile, fantasiosa e veloce. E’ la nuova idea che ha in testa Inzaghi per le due fasce. E a renderla sulla carta così frizzante saranno proprio Jony e Lazzari. I due nuovi esterni biancocelesti che metteranno in panchina Marusic e Lulic. Sullo spagnolo dubbi non ce ne sono, a giorni sarà nella capitale e verrà annunciato insieme all’ingaggio del giovane Adekanye dal Liverpool. Mentre sul “ferrarese”, è solo questione di dettagli, soldi, appena un milione di euro o giù di lì, da limare tra i due patron Mattioli e Lotito. Anche qui si è fatto un ulteriore passo in avanti, con i due direttori sportivi che hanno lavorato al telefono: nessun incontro, nessun blitz. Nonostante qualche inserimento in extremis di Atalanta e Fiorentina ancora una volta, i due club stanno trovando la chiusura del cerchio e a metà di questa settimana ci dovrebbe essere la fumata bianca. L’ultima resistenza, soldi a parte, sono alcune clausole che vorrebbe inserire la Lazio su Murgia sia per poter avere un’opzione di riprenderlo a cifre concordate già adesso e per i prossimi due anni, circa 15 milioni in caso di permanenza in A, decisamente meno se la Spal dovesse retrocedere. Si tratta con fiducia di chiudere l’operazione a breve, anche perché è un giocatore espressamente richiesto dal tecnico.LA SVOLTAL’anno scorso la Lazio ha avuto diversi problemi, soprattutto nei cross e nelle ripartenze, defaillance che hanno portato la squadra ad essere spesso prevedibile e anche a segnare quasi la metà dei gol realizzati nel primo anno di Inzaghi. Nel giro di una stagione, i biancocelesti sono crollati: da novanta reti a poco più di cinquanta. E tra le cause, almeno secondo lo staff tecnico, ci sono gli esterni. Ed è proprio su questo aspetto che si è concentrato il lavoro dell’allenatore e del direttore sportivo: cercare laterali, veloci, agili a saltare l’uomo, bravi a crossare e col l’assist nel sangue. Tanti profili sono stati studiati sulla sinistra, anche perché per la fascia destra, Inzaghi non aveva dubbi, Lazzari, nome fatto anche durante le trattative per la riappacificazione e il rinnovo. Entrambi rientrano perfettamente nelle caratteristiche richieste dal tecnico. L’asturiano, ex Alaves e Malaga, è il terzo degli assist man in Liga, dietro “Sua Maestà” Messi e a Pablo Sanabria, mentre l’italiano è risultato quarto in serie A, avendo davanti il Papu Gomez, Martens e Callejon. Non solo. I due hanno numeri eccellenti anche per cross realizzati che si sono trasformati in occasioni pericolose: 32 per Jony e ben 47 per Lazzari. Dati che hanno convinto Inzaghi e la Lazio a fare di tutto per portarli in biancoceleste. Con loro, la formazione laziale potrà tornare ad essere più offensiva, ma anche camaleontica. L’idea di base sarà il 3-5-2, ma con esterni con queste caratteristiche potrebbe variare modulo e tornare a volte all’antico 4-3-3 o 4-2-3-1. Una Lazio con basi solide, ma con libertà di inventare.