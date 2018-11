Lazio, Joaquin: il Tucu giusto al momento giusto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da abulico a eroe. Quando un gol ti cambia la prestazione e un po’ anche la vita. Una serata che Correa difficilmente dimenticherà. D’altronde, segnare oltre il novantesimo e rimettere un po’ le cose a posto con una rete che vale oro in chiave Champions non capita sempre. E quando succede in un campo di calcio e in una sfida decisiva, com’era quella col Milan, il calciatore in questione tocca il cielo con un dito. E non potrebbe essere altrimenti per il Tucu. Nel momento in cui tutto era perduto e la gente stava perfino abbandonando rassegnata lo stadio per l’ennesima sconfitta con una grande, ecco che piomba l’argentino che stoppa un pallone insidioso al limite dell’area, effettua un dribbling e scocca un perfetto rasoterra che annienta Donnarumma, fino a quel momento impenetrabile. Un gol pesante che ha riportato il sorriso e un po’ di serenità. Non tantissima, anche perché, nonostante il pareggio acciuffato in extremis, è forte la sensazione di aver sciupato un’altra bella occasione per scappare via.Resta la rete al novantesimo e oltre. Una soddisfazione importante per il giovane Joaquin. Per il trequartista argentino si tratta del quarto gol stagionale in tredici presenze. E senza alcun dubbio quello realizzato ieri sera ai rossoneri è il più pesante, forse anche di più rispetto a quello segnato al Friuli con l’Udinese che consentì alla Lazio di ottenere i tre punti in trasferta. E’ una rete fondamentale perché permette alla Lazio di respirare e non soccombere un’altra volta contro una grande. E’ un gol che salva Inzaghi perché l’allenatore già vedeva lo spettro della diciannovesima sconfitta con una big, la quinta di fila, con la magra consolazione di aver allungato di un punto il vantaggio su una diretta concorrete come la Roma. Ed è anche una perla tecnica per un giocatore che ora potrebbe sbloccarsi una volta per tutte e diventare ancora più importante. Pensare che fino a quel momento l’ingresso di Correa al posto di Luis Alberto aveva fatto infuriare un po’ tutti. Un cambio incomprensibile, visto quello che stava facendo in campo lo spagnolo, ma forse era stremato e il tecnico ha deciso di sostituirlo. Il problema è che il Tucu non riusciva proprio a ingranare anzi tutto quello che tentava, veniva vanificato dalla sua frenesia. Diverse giocate e assist che diventavano spesso passaggi ai rossoneri. Ma invece di demoralizzarsi, non demordeva e continuava. Poi, arriva quel pizzico di fortuna che cambia tutto. Il coraggio di fare una giocata al limite dell’impossibile, probabilmente con la mentalità di non aver nulla da perdere, e tutto riesce. Un tiro, la palla gonfia la rete e il Tucu da fantasma diventa eroe per una sera. E Inzaghi e la Lazio sperano sia la prima di una lunga serie.