Addio Irriducibili. La storia della Curva Nord volta pagina. Il gruppo ultras più importante della Lazio si scioglie. Sabato contro il Bologna sarà l'ultima partita allo stadio dello striscione con il nome ideato 30 anni fa. Durante una riunione fiume nella sede si è arrivati alla decisione: in Curva Nord non ci saranno più gli Irriducibili ma gli Ultras Lazio. C'erano tantissime persone ieri sera in via Amulio. Tante facce note, la vecchia guardia e le giovani leve insieme per dire addio agli Irriducibili. Il loro esordio segna la data del 18 ottobre 1987, Lazio-Padova.

Un gruppo nuovo accanto a quelli storici degli Eagles Supporters, Viking e Cml 74 tra gli altri. La novità portata sugli spalti è legata all'assenza di tamburi, per una svolta inglese nel modo di fare tifo. Il loro simbolo è Mr. Enrich, personaggio di un fumetto inglese. Dalle coreografie spettacolari, ai fatti di cronaca, dalle proteste nell'anno dello scudetto del 2000 sotto la sede della Figc fino alle ultime partite allo stadio Olimpico. La Lazio nella stagione 2002-2003 ritira la maglia numero 12 in omaggio ai quindici anni del gruppo. Da allora tante altre storie ed episodi, alcuni anche dolorosi, fino appunto alla fine che coinciderà con il triplice fischio di Lazio-Bologna.

