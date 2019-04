Lazio, Strakosha in stile "The Avengers": «Missione compiuta». Milinkovic: «Ora il passo più importante»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La gioia social dopo il successo con il Milan. In casa Lazio i festeggiamenti per la finale di Coppa Italia da San Siro si spostano sul web. «Cuore e grinta» scrive su Instagram Ciro Immobile, mentre Correa, autore del gol vittoria, ricorda quanto sia importante restare «uniti» in certi momenti. «Prima o poi il lavoro paga, siamo in finale» sottolinea Patric, rimasto in panchina per far spazio a Bastos. L’1-0 contro i rossoneri riscatta le ultime uscite deludenti in campionato e permette alla squadra di Simone Inzaghi di giocarsi un altro trofeo (terza finale in tre anni) il prossimo 15 maggio all’Olimpico. «Abbiamo fatto un altro grande passo, ma manca ancora quello più grande». Questo il messaggio di Sergej Milinkovic. Il serbo, uscito per infortunio alla mezzora, in giornata effettuerà i controlli alla caviglia, aspettando di conoscere la vincitrice dell’altra semifinale, Atalanta-Fiorentina. Simpatico il post di Strakosha. «Missione compiuta» evidenzia il portiere albanese, che pubblica una locandina del film "The Avengers: endgame", in cui i volti dei supereroi della Marvel sono sostituiti dalle facce dei giocatori della Lazio.