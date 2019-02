Inzaghi: «Sentite le fatiche di coppa, ma siamo stati bravi a soffrire»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«I 120 minuti di Milano si sono fatti sentire, subire un po' nella ripresa era prevedibile ma la squadra è stata brava a soffrire e Strakosha ha fatto un ottimo intervento di piede. Chiudiamo al meglio questa settimana, anche se giovedì dovremo essere di nuovo in campo». E' l'analisi di Simone Inzaghi al termine dalla partita vinta dalla Lazio sul campo del Frosinone. Un gara che lascia ai biancocelesti tre punti e qualche acciacco di troppo.«Immobile ha avuto un indolenzimento muscolare, praticamente abbiamo giocato in dieci gli ultimi venti minuti. Luis Alberto ha avuto un problema pure lui, Correa non era disponibile perché ha sentito ancora un fastidio e Parolo sarà squalificato – prosegue Inzaghi - Vedremo chi sarà a disposizione. Il gruppo è quello che deve fare la differenza, siamo in lizza in tutte le competizioni e avremo tante partite con pochi giorni di allenamento, dovrò coinvolgere tutti. Sono contento di Badelj, Durmisi e Berisha, Romulo ci darà una grande mano e cercheremo di trovare la strada giusta. Berisha ha avuto un infortunio che lo ha penalizzato, non si è mai allenato in estate ed è stato a lungo indietro rispetto ai compagni. Ora si sta riprendendo, si allena nel migliore nei modi e penso che ci darà una grossa mano. Bastos è entrato molto bene giovedì, ha fatto una buona gara anche oggi».La corsa per l'Europa è affollata più che mai. «Ci sono tante squadre attrezzate e molto forti, è difficile fare un nome ma Atalanta e Milan non avendo l’Europa hanno un vantaggio rispetto alle altre – conclude il tecnico - La classifica va sempre guardata, in questo momento con 16 partite che mancano dovremo essere bravi a prepararci per ogni singola gara».