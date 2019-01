Lazio, Inzaghi: «Per vincere contro l'Inter serve personalità»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cerca riscatto in Coppa Italia, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio, dopo la sconfitte contro Napoli e Juventus, vuole rifarsi a San Siro contro l’Inter: «Nella gara di domani servirà una grande Lazio a Milano, ma soprattutto una buona dose di personalità - ha detto il mister -. Dobbiamo momentaneamente lasciarci alle spalle il campionato e pensare a un trofeo a cui teniamo molto». Superare i quarti è uno degli obiettivi dei biancocelesti: «Siamo reduci da un’ottima gara in cui non siamo riusciti a raccogliere punti - ha ricordato Inzaghi -, ora però dobbiamo concentrarci sulla Coppa Italia: ci servirà una grande partita perché l'Inter è un'ottima squadra ben allenata da Spalletti». Se dovesse superare il turno, la Lazio affronterebbe in semifinale il Milan: «Abbiamo visto che tutte le squadre tengono alla Coppa Italia, ieri abbiamo assistito ad una grande partita dei rossoneri contro il Napoli, che hanno vinto grazie ad una doppietta di Piatek».