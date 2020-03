© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima seduta annullata, Inzaghi aspetta oggi la conferma dalla Lega del rinvio della sfida con l’Atalanta. Al momento l’allenamento odierno pomeridiano (ore 15) rimane in agenda, ma il mister è pronto a concedere almeno due giorni di riposo alla sua squadra. Se verrà confermato il 15 marzo alle 15 la data per la 27esima giornata, Acerbi e Marusic potranno recuperare con la massima calma. Così come Luis Alberto, ancora in patria per il problema all’inguine riscontrato durante la partita contro il Bologna. Aggregati di nuovo diversi Primavera, non si sono allenati nemmeno Patric e Lukaku (oltre al lungodegente capitan Lulic) ieri mattina. Da monitorare la situazione di Jony, la scorsa settimana visitato in Paideia per un fastidio alla caviglia sinistra. Nelle prossime ore si capirà come si potrà gestire al meglio l’infermeria. Inzaghi inoltre è pronto a stilare un programma per gestire un altro tipo d’emergenza: dopo aver disputato un tour de force di 13 partite a gennaio e febbraio fra campionato e Coppa, la Lazio in questo mese rischia di giocare solo le sfide contro Atalanta e Fiorentina prima della sosta. Un momento utile per recuperare forze e infortunati, per carità, ma c’è anche il pericolo di abbassare la guardia e perdere il ritmo partita. I biancocelesti sicuramente hanno risentito di un po’ di stanchezza sabato col Bologna, ma stanno comunque viaggiando a cento all’ora. La preoccupazione rimane un possibile calo di tensione. Inzaghi mantiene le antenne dritte e continua a incitare. Ha dimostrato d’essere un grande motivatore, ora però c’è bisogno anche di un piano per salvaguardare dentro lo spogliatoio il sogno tricolore.MUSCOLI CALDIIn realtà, la voglia dei suoi ragazzi di rimanere davanti a Inter e Juve non ha bisogno di un ulteriore sprone, ma il tecnico dovrà fare in modo di mantenere caldi i muscoli e le gambe, oltre la mente. Col suo staff sta studiando la migliore soluzione, persino allenamenti personalizzati per ogni giocatore. Nei prossimi giorni e poi nelle successive settimane potrebbe essere organizzata anche qualche amichevole. Magari durante il break della Serie A potrebbe di nuovo essere coinvolta persino la gente: l’entusiasmo dei tifosi sta diventando sempre più un valore aggiunto per questa formazione. L’obiettivo è intanto provare a vincere entrambe le prossime sfide, portare a Formello sei punti per allungare. Poi Inzaghi dovrà pure fare i conti con gli impegni di ogni Nazionale. La pausa ufficiale della Serie A è prevista dal 23 marzo al weekend del 5 aprile, saranno interessati Strakosha, Vavro, Marusic, Bastos, Acerbi e Immobile. Occhio però anche a Milinkovic, in odore di chiamata dalla Serbia e a Luis Alberto, per cui in Spagna è già partita una petizione. Il numero 10 spera, eccome, in un’altra convocazione.