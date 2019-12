Inzaghi ha una grande squadra, la vittoria non deve sorprendere

È della Lazio il primo trofeo della stagione, un successo strameritato che premia la squadra rivelazione di questi primi 6 mesi di stagione. Se l’Atalanta lo è di diritto per l’intero anno solare, chiuso oltretutto con una sonora lezione di calcio al Milan, la Lazio, nella seconda parte del 2019, ha recitato un ruolo da autentica protagonista. Organizzata tatticamente, fortemente motivata e unita, la squadra di Inzaghi si ritrova calciatori di assoluta qualità consapevoli della loro forza e del proprio ruolo. Non ci si deve sorprendere se i biancocelesti hanno battuto la Juventus per due volte in pochi giorni. Non è solo una magia, per battere questa Lazio così compatta e convinta dei propri mezzi, serve molto di più di quello mostrato dalla Juventus. La finale di Supercoppa ha evidenziato una squadra sbilanciata, nervosa e presuntuosa, lontana dall’avere assimilato il gioco voluto del tecnico. Tra i tanti spunti a chiusura 2019 c’è quello sugli allenatori (già 9 cambi in panchina, non accadeva dal 2011/12) e la loro incidenza. Nelle big, se Ancelotti è stato esonerato, Sarri non è stato ancora in grado di dare un’ impronta decisa alla Juventus. Oggi è un insieme di grandi calciatori che abbozzano uno spartito non ancora assimilato, avendo però smarrito la solidità di un tempo. Un disagio, quello bianconero, che può essere sfruttato dalle avversarie. Se Inzaghi e Gasperini proseguono e addirittura migliorano il lavoro fatto in questi anni, Conte e Fonseca hanno inciso e rovesciato come un calzino le loro squadre. Le qualità di Conte sono rinomate, lui era ed è una garanzia, discorso diverso per Fonseca. Del tecnico portoghese non si conosceva molto, per la critica, da zemaiano, è diventato difensivista. In realtà, poche chiacchiere e tanto lavoro, in breve tempo ha dato anima e un gioco alla Roma.

