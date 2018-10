Lazio, Inzaghi studia il Marsiglia: le scelte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Correa non c’è, squalificato per quel rosso rimediato a Francoforte. Altrimenti Simone Inzaghi non avrebbe avuto nessun dubbio su chi schierare. Allora ti aspetti Luis Alberto e invece il tecnico biancoceleste decide di lasciare a Roma anche lui. Il motivo? Ufficialmente, rivela il tecnico in conferenza stampa, negli ultimi due allenamenti non si sentiva al 100%. Già ma fisicamente o mentalmente? Non lo specifica ma lo fa capire sottolineando subito dopo di aver convocato il baby Rossi perché lo ha visto molto motivato negli allenamenti. Insomma qualche dubbio è sorto. La prova opaca di domenica a Parma non è passata inosservata. Niente casi, d’altronde Inzaghi ribadisce che comunque «Luis Alberto non sarebbe partito dal primo minuto». Il paglia e fieno dei capelli non ha portato i giovamenti sperati. Lo spagnolo resta una pedina fondamentale e va recuperato il prima possibile. In società lo ritengono un patrimonio da non disperdere (già ma quanto si potrà ancora aspettare?). Non ha convocato neanche Murgia, ultimamente finito nel dimenticatoio. C’è però Cataldi sintomo che molte gerarchie sono cambiate nello spogliatoio biancoceleste. Tutto di nuovo in discussione. Su questo anche il presidente della Lazio era stato molto chiaro: «Gioca chi merita».