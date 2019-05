​Lazio, Inzaghi: «E’ stato un anno magico». Col Toro in attacco Cataldi e Immobile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

No comment sul futuro. Continua il silenzio di Simone Inzaghi che salta la terza conferenza stampa consecutiva in campionato. Non aveva parlato prima e dopo il match con il Bologna. Non lo ha fatto neanche oggi alla vigilia della trasferta con il Torino. Una scelta presa di concentro con la società. Intervistato dal canale ufficiale del club, il tecnico ricorda gli ultimi tre anni «in cui ci siamo giocati tutti fino alla fine», senza dimenticare che «in questa stagione potevamo fare qualche punto in più, ma abbiamo vinto la Coppa Italia che rende il nostro anno magico». Domani ci sarà l’ultima di campionato con il Torino al Comunale. Tanti gli indisponibili, come Strakosha, Patric, Luis Alberto, Milinkovic, Caicedo, oltre a Correa squalificato. «Abbiamo l'ultima partita da fare nel migliore dei modi, andremo a Torino per chiudere la stagione al meglio sapendo che troveremo un'ottima squadra, che ha fatto 60 punti e sono in un'ottima posizione di classifica. Dovremo farci trovare pronti» dice Inzaghi. In porta giocherà Proto, mentre in attacco sarà Cataldi a fare coppia con Immobile.