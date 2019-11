Lazio, Inzaghi sorride: Correa si riscopre bomber

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piede caldo e confidenza con la porta. Non solo finte e serpentine, Joaquin Correa si riscopre bomber. Nelle ultime quattro partite da titolare l'attaccante della Lazio ha segnato cinque gol. Chiedere ad Atalanta, Fiorentina, Milan e Lecce (doppietta). Queste nell'ordine le sue "vittime". Reti pesanti e spesso decisive, che hanno contribuito a lanciare la Lazio verso il terzo posto in classifica. In totale i gol segnati sono sei. Tanto basta per aver già superato la cifra raggiunta nella passata stagione in 34 turni. Anche nei momenti più delicati non si è perso d’animo. La delusione per il rigore calciato alle stelle contro il Bologna nel recupero è stata trasformata in una motivazione in più durante gli allenamenti. Per questo “El Tucu” dopo ogni seduta a Formello si è dedicato ai tiri in porta, curando tecnica ed esecuzione. Destro e sinistro fino a migliorare giorno dopo giorno. Domenica scorsa contro i salentini ha aperto e chiuso la vittoria per 4-2. Al termine del match è volato a Parigi per un week-end romantico con la fidanzata Desireè Cordero. Un paio di giorni di riposo prima di ricominciare ad allenarsi in vista della sfida con il Sassuolo, in programma il 24 novembre a Reggio Emilia.