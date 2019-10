Lazio, adesso Inzaghi è rimasto senza difesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La difesa ancora una volta sotto accusa. E con lei anche Inzaghi. Sette gol subiti nelle ultime tre partite tra coppa e campionato. Due da Celtic e Bologna e tre dall’Atalanta. In totale le reti subite in totale sono 14 finora. Troppe se si contano i 20 gol realizzati. In Europa il dato preoccupa ancora di più visto che i biancocelesti prendono gol da 13 gare di fila. L’ultima volta con la porta inviolata risale al 15 marzo 2018: Dinamo Kiev-Lazio 0-2. Inzaghi non riesce a trovare la quadra di un reparto che già dalla passata stagione aveva creato allarmismo. E pensare che il tecnico nelle ultime tre sfida ha fatto ruotare tutti gli uomini a sua disposizione. Niente da fare.L’unica costante è Acerbi. Il difensore azzurro è cresciuto in personalità e sicurezza tanto da essersi guadagnato un posto fisso anche in Nazionale. Sia al centro, sia a sinistra è una garanzia. Il resto, invece, è un puzzle che fa fatica a trovare i giusti incastri. Soprattutto a destra. Lì, Vavro ha dimostrato di non essere ancora adatto a giocare con la linea a tre. Leggermente meglio da centrale anche se, almeno sul primo centro del Celtic, ha grandissime responsabilità: non accorcia sulla marcatura di Christie. Bastos e Luiz Felipe alternano grandi prove a partite da mani nei capelli. E la cosa assurda è che spesso accade nel corso della stessa gara. A Glasgow l’angolano è stato un muro salvo poi perdersi la marcatura di Jullien sul gol del 2-1. Discorso simile per Luiz Felipe che contro l’Atalanta inizia in maniera pessima, si rifà nella ripresa con il crescere di tutta la squadra. La sinistra, invece, da anni ha un solo leader: Radu. E pensare che a inizio anno era stato messo alla porta. Durmisi non ha una specifica identità, Jony è bravo ad attaccare ma a difendere non è in grado. Ecco allora che il vecchio Stefan è costretto agli straordinari. Non va meglio poi con Strakosha. Il portiere laziale è uno di quelli da miracolo e papera. Non è costante e spesso palesa limiti incredibili. Soprattutto con i piedi. Da un suo rinvio errato nasce il raddoppio degli scozzesi. Sbaglia anche in occasione del pari biancoverde: spinge poco con le gambe e la palla gli passa tra le mani.Un trend preoccupante visto che anche Inzaghi si trova senza difesa. Il tecnico sembra incapace di trovare valide alternative e prigioniero di alcuni cliché. I risultati non lo stanno premiando e la squadra non sembra più avere quell’identità chiara che aveva mostrato in passato. Perde in rimonta per due volte in Europa ma poi fa una rimonta da pazzi contro l’Atalanta. Un andamento sclerotico che non regala continuità e soprattutto rende difficile quel salto di qualità che vuol dire quarto posto. Deve far riflettere anche la striscia di cinque gare senza vittoria in trasferta. Serve invertire immediatamente il trend. L’Europa è appesa ad un filo, il campionato non consente altri errori.