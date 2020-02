Lazio, Inzaghi può diventare l'uomo in più

Ultimo aggiornamento: 09:53

Cirù, ora pensaci tu. Giroud non arriva più. E pensare che Inzaghi giovedì lo aveva già annunciato al gruppo, non voleva che l’eventuale approdo del campione del mondo creasse malcontento. Da questo punto di vista, sarà felice Caicedo. Rischiava di diventare la quarta punta, adesso sarà il titolare insieme a Immobile per le prossime tre partite almeno. Correa deve osservare 10 giorni d’assoluto riposo, salterà Spal, Verona e Parma, l’obiettivo è riaverlo contro l’Inter all’Olimpico. Adesso Inzaghi dovrà pregare che non ci siano imprevisti nella sua guarigione al polpaccio. Felipao e Immobile dovranno stringere i denti e ci sarà soltanto Adekanye in panchina come cambio. Bisognerà placare i nuovi improvvisi malumori di Luis Alberto, ieri prima in campo, poi in Paideia per gli accertamenti del caso: dice di portarsi dietro un dolorino alla caviglia e un lieve affaticamento. La sua presenza domani sarà fondamentale sia a centrocampo, sia per spostarlo all’occorrenza nel vecchio ruolo più avanzato. Pure Milinkovic potrebbe essere utile in questo caso, ma i giocatori in mediana sono un altro nodo. In questo momento resta solo Parolo, con Berisha ceduto e Minala promosso. Cataldi è ancora ai box, bisogna aspettare per il suo recupero, teoricamente né domani né mercoledì verrà rischiato. Ieri ha svolto solo un differenziato.I problemi ci sono persino sulle fasce: Lulic va gestito, Lazzari avrebbe urgente bisogno d’ossigeno. Sia Lukaku che Marusic migliorano, ma non sono certo pronti al rientro. Oltretutto ieri s’è aggiunta pure un’influenza del jolly Patric come un’ulteriore scherzo beffardo del destino. Adesso Inzaghi deve gestire ogni dettaglio, dev’essere cauto e proiettarsi sul futuro. Era normale che potessero arrivare infortuni e squalifiche. Guai a pensare alle diffide o c’è da mettersi le mani nei capelli veramente. Il trio titolare della difesa è a rischio squalifica: con un solo giallo Acerbi, Radu e Luiz Felipe rischiano di saltare la sfida successiva. Forse anche per questo il tecnico potrebbe dare a Bastos domani una maglia, non ci si può permettere ammonizioni in contemporanea. Quella più pesante è però sulla testa d’Immobile, Ciro dovrà evitare proteste eccessive o falli che ne compromettano queste tre gare. Il mancato arrivo di Giroud sembra una beffa sopratutto alla luce di questa situazione. Non è colpa della Lazio se il Chelsea si è opposto alla cessione, ma forse potevano pensarci prima Lotito e Tare.