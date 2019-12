Lazio, contro l'Udinese vietato sbagliare per blindare il terzo posto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Servirà il miglior smalto biancoceleste possibile per non rischiare di vedere tutto in bianco e nero. Quindici giorni fondamentali per la Lazio: oggi la sfida all’Udinese, sabato il big match contro la Juve. Avversaria anche in Supercoppa il 22 dicembre. Ma per quella c’è tempo. Ora è fondamentale concentrarsi solo sul campionato. Una gara alla volta dice Inzaghi anche se sa benissimo quanto la testa sia già alla sfida contro i campioni d’Italia. Il vantaggio dei biancocelesti è che giocheranno le due partite all’Olimpico, di contro c’è la pressione che si fa sempre maggiore per via del terzo posto. Meritato, ma va difeso. In tanti sono pronti all’assalto. A cominciare dall’Atalanta che è tornata a vincere e a segnare. Nessuna paura, la Lazio ha preso coscienza del proprio valore e difficilmente si distrae nei momenti topici. Magari soffre di più, ma non cade. Anzi. Ne ha dato prova contro il Sassuolo domenica scorsa. In altre occasioni una gara del genere non l’avrebbe vinta. I biancoclesti hanno sviluppato voglia e determinazione. Una maturazione che fa rima con Champions. Il cammino è ancora molto lungo, Inzaghi lo sa bene e per questo cerca di riportare tutti con i piedi per terra: «Dobbiamo rimanere umili e organizzati, tutte le partite nascondono grandissime difficoltà. Giovedì è stata una gara dispendiosa, qualcuno ha tirato il fiato, qualcun altro non ha potuto».PIEDI PER TERRAIl tecnico biancoceleste, dopo il turnover in Europa League, si affida di nuovo ai titolari. Qualcuno sarà costretto agli straordinari. Ecco perché Simone avrebbe preferito altre 24 ore di riposo: «Noi e la Roma avremmo dovuto giocare di lunedì. Non essendoci le coppe e le nazionali, un giorno in più sarebbe stato utile. Le squadre che giocano il giovedì così sono chiaramente penalizzate». Come detto in precedenza la Lazio dovrà dimostrare ancora una volta di avere la giusta testa. Vietato pensare alla Juve. Bisogna ragionare gara dopo gara. Ogni distrazione può essere fatale. Dietro le altre stentano un po’ e i biancocelesti sono stati bravi proprio a sfruttare il momento di défaillance delle avversarie. Nessuno ad inizio stagione lo avrebbe pronosticato: «Ho tantissima fiducia, sono rimasto con una voglia grandissima. Ora siamo terzi, dobbiamo cercare di mantenere la posizione sapendo che tutte le gare sono difficili. Sappiamo che arriveranno anche le altre, sono costruite benissimo e hanno rose profonde. Quando le cose andranno meno bene, dovremo lavorare su noi stessi e ascoltare poco quello che viene da fuori. Non ci sono mai gli incitamenti».NUMERI RECORDServirà la sesta di fila (eguagliando così il record della stagione 2017-18) per restare comodamente seduti al terzo posto guardando tutti dall’alto e perché no, magari sperare anche in qualche passo falso che vorrebbe dire un allungo in classifica. I numeri sono dalla parte dei biancocelesti che contro l’Udinese hanno vinto le ultime sei (4 in casa). La scaramanzia è d’obbligo visto che i friulani sono stati i carnefici della Lazio sulla via della Champions in ben due occasioni. Erano altri tempi. Ora le due squadre viaggiano su livelli completamente diversi. La Lazio oggi è pronta volare sempre più in alto.