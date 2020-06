© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cento giorni che l’ha persa. Cento giorni esatti dopo l’ultima partitella. Cento giorni dopo, oggi la Lazio ci riprova. Era scesa in campo in amichevole 11 contro 11 addirittura lo scorso 7 marzo a Formello per l’ultima volta. Era sempre un sabato, un test contro la Primavera, in cui André Anderson – con una cinquina nell’8-3 finale - si scatenava. Ancora la Serie A provava a resistere ed era in ballo lo scontro diretto contro l’Atalanta. Poche ore dopo sarebbe scattato lo stop definitivo, il Governo avrebbe messo tutta l’Italia in lockdown e in quarantena.Oggi il ritorno alla normalità sembra un evento da segnare in agenda. Già, perché i ragazzi d’Inzaghi si sono ritrovati ormai lo scorso 5 maggio nel centro sportivo per riprendere la loro vita, ma adesso serve la controprova della rinascita. Un conto è allenarsi individualmente, un conto sono le partitelle tre contro tre in famiglia, un altro è ritrovare davvero il ritmo partita. A tutto campo, avanti tutta. Ora si fa sul serio per la ripresa. Ieri l’ultimo allenamento vero della settimana, oggi l’amichevole per chiudere in bellezza.L’Atalanta s’avvicina, mancano 11 giorni per l’esattezza, Inzaghi vuole sapere in anticipo come la sua Lazio ci arriva. E’ vero che, i meccanismi del tecnico, ormai la squadra li conosce a memoria, ma va fatta almeno una ripassata. E sopratutto bisogna capire se, dopo tre mesi d’astinenza e tanta voglia, la mente e i muscoli sono sgombri da ogni malattia.E’ lei che conta. Finalmente si riparte dalla palla. Ecco il primo test a svolgersi come una partita vera. Marusic sarà l’unico vero cambio nella formazione tipo della Lazio contro l’Atalanta. Oggi Inzaghi continuerà a provarlo a tutto campo al posto di Lulic a sinistra. Ieri ancora fuori dalla seduta tattica Jony, Cataldi e Leiva: i tre vengono gestiti, vedremo cosa succederà stamattina. Non c’è preoccupazione intorno alle loro condizioni, ma Inzaghi non vuole correre nessun rischio e va avanti con la massima cautela. Aggregati i baby Alia, Armini, Falbo, Raul Moro e anche Djavan Anderson, elementi utili per “fare numero”. Poi domenica di riposo, si riprenderà direttamente lunedì con la prossima seduta.Mister Inzaghi ha già messo in agenda allenamenti modello partita, sedute video e esercizi tattici. Poi, sabato 20 giugno, è confermato il trasloco allo stadio Olimpico per un allenamento che fungerà da anteprima della Serie A. Appuntamento a porte chiuse per far abituare Immobile e compagni all’assenza dei tifosi nelle prossime gare fuori e dentro casa. Intanto però si va subito in trasferta. I giocatori erano restii sul pernottamento anticipato del 23 giugno in Lombardia, ma è stato comunicato ufficialmente così nel programma. Poco importa, perché i biancocelesti adesso vedono il traguardo miracoloso della fine di questa Serie A. Si può ripuntare allo scudetto con un’altra fiducia. La marcia trionfale s’era interrotta lo scorso 29 febbraio col Bologna. Quasi quattro mesi dopo può riprendere con l’Atalanta.