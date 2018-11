Inzaghi ha scelto: contro la Spal regia a Cataldi. A Immobile il Premio Scopigno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il film della Champions League con Cataldi in regia. Simone Inzaghi ha scelto l'ex Benevento come sostituto di Leiva e Badelj per la sfida con la Spal. Il croato è alle prese con una distrazione al bicipite femorale della coscia destra. Il brasiliano, invece, ha rimediato una lesione tra il primo e il secondo grado all’adduttore. Insomma, per un mese almeno la Lazio sarà senza playmaker e il tecnico si affiderà a Cataldi. Il centrocampista classe ’94 è stato provato in mattinata a Formello come vertice basso del centrocampo. Per il momento è favorito su Parolo. In attacco, invece, è aperto il ballottaggio tra Correa e Luis Alberto per affiancare Ciro Immobile, con Caicedo destinato alla panchina.PREMIOAl termine dell’allenamento una delegazione dell’Asd Scopigno Cup ha consegnato i premi “Manlio Scopigno”, relativi ai risultati sportiti nella stagione 2017-2018, a Ciro Immobile ed Alessandro Murgia. I due calciatori laziali erano assenti giustificati in occasione della cerimonia dell’8 ottobre scorso presso l’Auditorium Varrone di Rieti, impegnati, rispettivamente, con la Nazionale maggiore e con l’Italia Under-21.