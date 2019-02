Lazio, Inzaghi sceglie Bastos e rilancia Luis Alberto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Ha già in mente la formazione che affronterà la Roma, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio si affiderà ai “fedelissimi” nel derby di sabto all’Olimpico. Acerbi, Leiva e Immobile saranno la spina dorsale del 3-5-2, provato nel pomeriggio a Formello davanti agli occhio del fratello Pippo. Strakosha tra i pali. In difesa, oltre al ritorno di Radu dopo la squalifica in coppa Italia, dovrebbe essere confermato Bastos, in vantaggio su Luiz Felipe. Sulla corsia sinistra spazio alla corsa di Lulic, mentre sulla destra Romulo spera di battere la concorrenza di Marusic. Sulle mezzali Parolo, Milinkovic e Luis Alberto si contendono due maglie. Lo spagnolo in realtà dovrebbe essere impiegato sulla trequarti al posto Correa. Al “Mago” il compito di accendere con le sue giocate l’Olimpico biancoceleste: saranno oltre 50mila i presenti in totale, di cui 35mila laziali.POLEMICA VAR La gara sarà diretta dall'arbitro Mazzoleni della sezione di Bergamo, mentre Calvarese sarà al Var. La designazione di quest’ultimo ha fatto discutere i tifosi biancocelesti. Il fischietto di Teramo lo scorso giovedì, da addetto al Var in Lazio-Milan, non ha segnalato ad Orsato un fallo da rigore di Musacchio su Milinkovic e nel 2017, in occasione di Lazio-Crotone, rifiutò il gagliardetto donatogli in omaggio dalla società capitolina.ULTIMO SALUTOIntanto, ieri il presidente Lotito, il ds Tare, mister Inzaghi, lo staff tecnico e tutta la rosa della Primavera hanno partecipato presso la Chiesa dei Santi Giocchino e Anna al Tuscolano ai funerali della moglie di Michele Morelli, medico delle giovanili biancocelesti e punto di riferimento per tutto il centro sportivo di Formello.