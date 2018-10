Lazio, Inzaghi ritrova Lukaku: il belga inserito nella lista per la Serie A

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cambio in corsa. Fuori Dusan, dentro Jordan. La Lazio, dopo otto giornate di campionato, modifica la lista dei 25 giocatori utilizzabili in Serie A: Basta, esterno destro nel 3-5-2 di Inzaghi, sarà sostituito da Jordan Lukaku, cursore della fascia sinistra. Il belga, reduce da una tendinopatia al ginocchio, tornerà a disposizione per le partite di campionato. A farne le spese il serbo, finora utilizzato solo due volte in Europa League. L’annuncio è arrivato su Twitter, non appena Lukaku ha dato garanzie sulla sua condizione fisica.DUBBIIntanto, proseguono le prove tattiche in vista della sfida con il Parma. “El Tucu” Correa insidia Luis Alberto per un posto da titolare in coppia con Ciro Immobile. L’argentino, squalificato in Europa League, potrebbe giocare dal primo minuto al Tardini. Anche Caicedo spera in una chance, ma al momento è sfavorito rispetto ai due ex Siviglia. Sulla destra, invece, ballottaggio tra Marusic e Patric: al momento il serbo è in vantaggio sullo spagnolo.