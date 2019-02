Lazio, Inzaghi ritrova Luis Alberto, ma perde Milinkovic per il Siviglia

Una defezione e un recupero. Simone Inzaghi sorride a metà. Il tecnico della Lazio contro il Siviglia, andata dei sedicesimi di finale d’Europa League, in programma giovedì sera all’Olimpico, potrà contare su Luis Alberto, ma non su Milinkovic. Lo spagnolo in mattinata si è allenato: ha smaltito l’affaticamento muscolare alla coscia sinistra rimedio con il Frosinone. Il serbo, invece, contro l’Empoli si è procurato una lesione all’adduttore che lo terrà fermo almeno due settimane. Un altro forfait dopo quelli di Wallace (problema alla coscia) e Lukaku (non ancora al top della forma). C’è ottimismo, invece, per Immobile: l’elongazione ai flessori della coscia sinistra verrà valutata giorno dopo giorno. Il mister spera di poterlo schierare titolare contro gli spagnoli in coppa, evitando di incorrere in pericolose ricadute.

Ultimo aggiornamento: 18:15

