​Lazio, Inzaghi ritrova Leiva e pensa al turnover con il Francoforte

Prepara un ampio turnover, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio ha già in mente la formazione che giovedì affronterà l’Eintracht Francoforte all’Olimpico. Una sfida che vale poco per classifica del gruppo H: entrambe le squadre sono già qualificate ai sedicesimi d’Europa League con i tedeschi sicuri del primo posto. Leiva, smaltito il fastidio all’adduttore, è tornato ad allenarsi in gruppo. Difficilmente il mister rischierà in coppa. Più probabile, invece, il suo impiego contro l’Atalanta in campionato lunedì prossimo. Contro il Francoforte spazio a chi ha giocato meno: Luiz Felipe, Bastos, Durmisi, Cataldi, Murgia e Berisha. Un’occasione importante per le seconde linee, chiamate a riscattare la sconfitta con l’Apollon di due settimane fa. Non saranno a disposizione Patric e Lukaku (esclusi dalla lista Uefa) oltre a Marusic, alla prese con una lesione alla coscia.APPUNTAMENTOIntanto, domani alcuni giocatori faranno visita all’Istituto comprensivo Barbara Rizzo di Formello. Ennesimo appuntamento dell’iniziativa “Dalla scuola allo stadio il modo giusto per sostenere lo sport”, fortemente voluta dal presidente Lotito.