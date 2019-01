Farà di necessità virtù contro il Napoli, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio in vista del match contro gli azzurri, in programma domenica sera al San Paolo, ha provato Lulic sulla fascia destra. Una scelta dettata dalla squalifica di Marusic per due giornate in campionato e dalla mancanza di alternative all’altezza: Patric e Caceres, entrambi sul piede di partenze, hanno deluso le aspettative. Pochi dubbi sul resto della formazione con Luis Alberto pronto a supportare Immobile in attacco. Da valutare Caicedo, rimasto a riposo.



USCITE

Sul fronte mercato si continua a lavorare in uscita. Dopo i prestiti di Lombardi e Rossi, entrambi al Venezia, un altro ex Primavera potrebbe lasciare Formello. Si tratta di Alessandro Murgia. Il centrocampista è ad un passo dalla Spal, che lo ha chiesto in prestito fino a fine stagione. © RIPRODUZIONE RISERVATA