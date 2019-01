Lazio, Inzaghi punta la Coppa Italia: «Vietato sottovalutare il Novara»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vuole iniziare l’anno col piede giusto, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio è pronto per gli ottavi di coppa Italia, contro il Novara, in programma domani all’Olimpico alle ore 15. «Nessun rodaggio, sarà una partita importante che vale un quarto di finale - ha detto il tecnico alla radio della società -. Negli ultimi anni abbiamo fatto bene in Coppa Italia e vogliamo fare lo stesso in questa stagione». Insomma, oltre al quarto posto, c’è anche il trofeo nazionale nel mirino. Del resto, «i ragazzi sono rientrati nel migliore dei modi, si sono allenati alla grande e vogliamo fare bene contro il Novara». Questo il primo obiettivo del 2019, «provando ad andare avanti con tutte le nostre forze». Anche perché vincendo la Lazio avrà «la possibilità di giocare un quarto di finale in gara secca». L’importante sarà non prendere l’impegno sotto gamba, sottovalutando l’avversario che milita in Lega Pro: «Mi aspetto che i ragazzi prendano la gara sul serio, visto che vogliamo vincere a tutti i costi».