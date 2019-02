Lazio, Inzaghi premia la squadra con un giorno di riposo, ma la testa è già al Siviglia

Ultimo aggiornamento: 17:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un giorno di riposo per far rifiatare la squadra. Simone Inzaghi concede 24 ore libere ai suoi ragazzi dopo il tour de force degli ultimi giorni. L’impresa in semifinale di coppa Italia ai rigori contro l’Inter, il successo in casa del Frosinone e la vittoria con l’Empoli all’Olimpico: tre gare in sette giorni. I biancocelesti hanno bisogno di ricaricare le batterie e preparasi al prossimo match d’Europa League contro il Siviglia, in programma a Roma giovedì. Il tecnico spera di avere a disposizione Immobile, Luis Alberto e Milinkovic, alle prese con degli affaticamenti muscolari. Per i primi due c’è ottimismo, mentre il serbo verrà valutato giorno dopo giorno. Buone notizie da Caicedo: l’ecuadoriano ha smaltito la contusione rimediata giovedì sera contro l’Empoli e sarà a disposizione per l’andata dei sedicesimi di finale con gli spagnoli. Ancora out Lukaku e Wallace: il belga sta ultimando il ricondizionamento atletico, mentre il brasiliano non ha ancora superato la lesione alla coscia.