Inzaghi: «Possiamo vincerle tutte. Ranieri? Ha già risposto il club»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non pensa alla finale, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio è concentrato sulla sfida di campionato con l’Atalanta, prossima finalista in Coppa Italia il 15 maggio. L’allenatore biancoceleste in conferenza stampa ha analizzato il match, parlando dei dubbi di formazione:«Le dichiarazioni di Ranieri? Penso che adesso per noi è importante parlare di calcio. Si è già espressa la mia società in merito».«Domani sarà una partita importantissima, perché sarà decisiva per la nostra corsa all’Europa. Affronteremo una squadra forte, ma siamo anche consapevoli della nostra forza. Con convinzione, corsa e coraggio possiamo vincerle tutte».«Siamo ai primi di maggio e ci stiamo giocando tutto, a parte l’Europa League persa con il Siviglia con i giocatori contati. Ci stiamo giocando un posto in Europa, e siamo in finale per il secondo anno su tre. Siamo ai vertici da tre anni e sono convinto che si può sempre migliorare».«Lazio e Atlanta sono due squadre che stanno dando grande continuità e offrono grande calcio, e se la giocano con altre squadre sulla carta forse avanti».«Mi piacerebbe avere sempre imbarazzo. Ho tre attaccanti che mi stanno soddisfacendo. Immobile lo conoscete e gioca per a squadra, Correa sta crescendo e Caicedo è un attaccante che ogni allenatore vorrebbe avere. Dovrò ancora scegliere chi giocherà».«Ho ancora delle valutazioni da fare sulla sinistra. C’è Marusic che può sostituire Lulic, ma vedremo. Luis Alberto domani tornerà, mentre Milinkovic non ci sarà».«E’ la terza finale in tre anni. I tifosi sanno che c’è un gruppo che dà tutto e ora sanno che la squadra ha un gran cuore. Stanno rispondendo alla grande per la finale, ma prima ci saranno altre partite importanti».«Gomez sarà osservato speciale come lo saranno Ilicic e Zapata, che rispettiamo».«Servirà una grande prova contro una squadra che ha certezze e ha lo stesso allenatore da tempo. Non perdono da 10 turni. Troveranno una Lazio pronta, ma con qualche defezione. Gasperini è bravo e lo stimo».«Strakosha ieri aveva qualche problema, ma penso che possa essere disponibile. Gli unici indisponibili sono Milinkovic, Radu, Berisha e Lukaku oltre a Lulic».