Lazio, intervenire sul mercato: ecco l’obbligo di gennaio

Uno sforzo in più per la Champions. Per lottare alla pari e scacciare ogni alibi. Gennaio è ormai dietro l’angolo, le concorrenti si muovono, e il mercato più che un’occasione, ogni giorno e partita che passa, diventa una necessità. L’ambiente biancoceleste spinge e soffia come non mai in questa direzione. La Lazio è senza dubbio una squadra volenterosa, mai doma, ma con qualche difetto da correggere. Inzaghi deve lavorare ancora, e molto, sulla concentrazione e sull’atteggiamento. L’organico è di livello, la classifica e la distanza dalle altre lo conferma, ma le attuali e dirette concorrenti, come Milan e Roma, senza dimenticare Inter e Napoli, nel marcato di riparazione correggeranno qualcosa. E la Lazio non può stare a guardare. Non farlo o, peggio ancora, non pensarci neppure, potrebbe essere un serio rischio.Ci sono reparti che hanno difficoltà oggettiva. La fascia destra è sotto gli occhi di tutti, e non solo da adesso. Che Marusic avesse qualche problema fisico si sapeva da un po’, e non parliamo certo dell’ultimo problema muscolare, come si intuiva che Patric da solo non potesse fare il titolare per diverse partite. Lo spagnolo non si risparmia mai, è uno dei pochi che quando finisce di giocare ogni gara è esausto e questo è lodevole, ma non basta solo questo per essere competitivi per il quarto posto. Inzaghi desidererebbe giocatori pronti, esperti, preferibilmente italiani perché non hanno bisogno di adattarsi. Per questo i nomi di Darmian e Zappacosta, al di là delle loro posizioni attuali e contrattuali, sarebbero perfetti. Il primo, nonostante sia al Manchester United, spinge da mesi per tornare in Italia. Sarebbe perfino disposto a rivedere il suo alto ingaggio per avere un’opportunità. A Inzaghi piacerebbe tanto, visto che può ricoprire diversi ruoli. Un’altra occasione porta in Francia, precisamente al Lione dove c’è Rafael col contratto in scadenza. Senza dimenticare Leiner del Salisburgo. Serve la mossa giusta a gennaio, soprattutto per non avere rimpianti a maggio. La Champions è ancora alla portata, ma stavolta più che mai, è necessario correre ai ripari.