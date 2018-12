Lazio, Inzaghi: «Non meritavamo di perdere»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«C'è rammarico per una partita che non meritavamo di perdere. Obiettivamente questa sera perdiamo l'unica partita che non avremmo meritato di perdere, Strakosha non ha fatto un intervento. Con questo spirito si raggiungeranno i risultati»: così ai microfoni di Sky l'allenatore della lazio, Simone Inzaghi commenta il ko in casa dell'Atalanta. «Siamo in un momento così dove l'episodio non gira a nostro favore ma abbiamo creato tante occasioni - le parole del tecnico - Ho detto ai ragazzi che facendo così ci tireremo fuori da questo momento. Dobbiamo essere più precisi e più cattivi in zona gol, senza il gol di tacco di Saponara avremo vinto contro la Sampdoria ma è un momento così. Sono rammaricato per il risultato e non per la prestazione». «Adesso la classifica è peggiorata ma siamo al quinto posto - ha concluso Inzaghi - la Lazio ripartirà e lotterà per il vertice per un posto in Europa importante. Siviglia? È una squadra forte, ci penseremo a metà febbraio e adesso testa al campionato. Potevamo essere più fortunati».