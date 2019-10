Lazio: 4-0 alla Primavera, aspettando l'Atalanta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un poker, aspettando il rientro dei nazionali. Simone Inzaghi tiene alta l’attenzione in casa Lazio. L’allenatore biancoceleste può essere contento per la risposta che hanno dato i suoi uomini nel test contro la Primavera. Vittoria netta per 4-0 grazie ai gol di Adekanye, Cataldi, Jony e Raul Moro, ex Barcellona classe 2002. Il talento spagnolo ha messo in mostra tutto il suo repertorio nel primo tempo, tanto da passare nella formazione dei grandi nella seconda frazione di gara. Insomma, una piacevole sorpresa nel week-end di sosta del campionato. Buona prova per Leiva, schierato centrale di difesa con Patric e Radu. Bene anche Lazzari, Parolo, Milinkovic e Lulic a centrocampo e Caicedo in attacco. Poco lavoro per Guerrieri, schierato al posto di Strakosha, protagonista ieri sera in negativo con l'Albania nel match che ha permesso alla Turchia di qualificarsi ad Euro2020. Ancora out Correa, rimasto a riposo per il secondo giorno di fila: giovedì scorso ha subito un colpo al polpaccio. Inzaghi non intende rischiare inutili ricadute e spera di ritrovarlo lunedì, alla ripresa degli allenamenti, nel migliore dei modi. Dalla prossima settimana, infatti, inizierà la preparazione in vista del match con l’Atalanta, in programma sabato all’Olimpico. Una gara fondamentale per le ambizioni Champions della Lazio.