Lazio, Inzaghi: «Milinkovic? Spero rimanga con noi»

Soddisfatto e ambizioso. Simone Inzaghi non si nasconde nella conferenza stampa che chiude il ritiro di Auronzo di Cadore, prima dell’amichevole con il Mantova. Non parlava dalla finale di Coppa Italia l’allenatore della Lazio, rimasto in silenzio in occasione delle ultime due gare della stagione contro Bologna e Torino, quando la sua permanenza a Formello sembrava in bilico.Riflessione. «Innanzitutto penso al finale della scorsa stagione esaltante con una vittoria della coppa Italia molto emozionante. Poi voi mi conoscete: dopo tre anni di lavoro dovevo riflettere e capire tante cose e ora sono qui con un grandissimo spirito».Umore. «Le mie sensazioni sono ottime, da allenatore della prima squadra credo sia il miglior ritiro fatto, poi a volte non vuole dire niente. Però percepisco quando si lavora bene, c'è una grandissima atmosfera, privatamente stamattina ho fatto i complimenti ai ragazzi, ora lo faccio pubblicamente, hanno lavorato bene dal primo all'ultimo. Chiudiamo la preparazione con l'amichevole di oggi, poi avranno tre giorni di riposo e ricominceremo il 31. Ad agosto faremo tanti viaggi e test impegnativi, qui sono stati giorni importanti».Mercato. «Il mio pensiero è che mi piacerebbe che Milinkovic rimanesse, però penso anche che la società se arrivasse un'offerta, la considererebbe per prendere una decisione, sapendo che poi, in caso di partenza, si dovrà riempire una casella importante. Qui ho un giocatore che ha fatto un ritiro strepitoso come tutti, è bello averlo ancora qui, spero rimanga, il mercato è aperto, siamo pronti a ogni situazione».Momento. «Lo considero l'anno zero, un anno dove dobbiamo lasciato alle spalle quelli precedenti. Mi era stato chiesto all'inizio di tornare in Europa, ce l'abbiamo fatta sempre, in più abbiamo aggiunto un quarto di Europa League, un quarto posto sfumato nell'ultimo quarto d'ora due anni fa e due coppe. Dopo tre anni dovevo capire, ho messo un punto. Quello che è stato è stato anche se non si dimentica. Ma si deve ripartire con grandissimo entusiamo, ho avuto attestasti di stima dai giocatori e dalla società, ho scelto di continuare soprattutto per questo e le motivazioni che ho capito di avere ancora. Il mio ciclo non era finito, posso dare ancora tanto a questa maglia. Milinkovic è qua ancora, giocherà entrambi i tempi, nel caso non ci fosse più servirà una mezzala fisica che possa assicurarci qualità e fisico. Il gruppo si forma in estate, il ritiro aiuta, è stato un buon ritiro. L’anno scorso per esempio avevamo giocatori importanti come Milinkovic e Badelj che sono arrivati dopo, Luis Alberto si era allenato poco. Ora abbiamo avuto poche problematiche, a parte Leiva che sta recuperando».