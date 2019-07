Lazio, la ripartenza è con il rebus di coppia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si riparte dalla Coppa, ma forse non dalla coppia. Il mercato può dividerla, un anno dopo è la stessa l’incognita al momento della ripartenza. Sullo sfondo per Milinkovic c’è un’asta, per Luis Alberto il Siviglia e la nostalgia di casa. Sergej si mostra comunque sull’attenti. Forse per poco, ma intanto è a Formello insieme ai compagni. Sono tutti su di lui i riflettori: si ferma all’ingresso, firma gli autografi, non risponde però alla domande sul futuro dei tifosi. Li evita del tutto, Luis Alberto, sfreccia a bordo della sua auto e vola dritto dentro. Lo aspetta un chiarimento dal vivo: lui è stato confermato per l’anno prossimo, perché in Spagna ha più volte ribadito che invece non esclude l’addio? Inzaghi lo ha chiamato e coccolato, adesso lui deve mostrarsi più che motivato, anche per togliere ogni dubbio di cessione a Lotito. Su Milinkovic è diverso il discorso: la Lazio gli ha promesso di fargli fare il salto, ma pretende di farci il giusto incasso. L’agente Kezman a Parigi ha parlato con Leonardo e poi in Premier (United e City) ha fatto più di un sondaggio. Pure con la Juve c’era un accordo, ma adesso vincerà subito chi metterà prima almeno 80 milioni sul piatto. Già siamo fuori tempo massimo, Milinkovic avrebbe preferito evitare d’iniziare il ritiro ad Auronzo. Ammette di voler partire e restarci, invece, Caicedo. «Speriamo», risponde significativamente a un tifoso.Inzaghi lo ha convinto, ma adesso ruota tutto intorno al rinnovo. E’ in scadenza fra un anno, Felipao, la Lazio deve persuaderlo a firmare con un ricco adeguamento. Inizia anche la nuova avventura del centrale slovacco Vavro, è uno dei primi a presentarsi al raduno: «La Lazio mi seguiva da tre mesi e io non ho mai avuto dubbi. Ha una grande storia e per me è un passo avanti. Sono stati spesi tanti soldi per me (quasi 12 milioni, ndr), ma io dimostrerò il mio valore. So che continueremo a giocare con la difesa a tre, non c’è nessun problema, spetterà al tecnico decidere in quale posizione farmi giocare». Troppo presto per far scattare le prove, ma presto avremo le risposte. C’è attesa anche per ammirare gli scatti sulla fascia del baby Bobby Adekanye. Ieri i medici sono rimasti impressionati sotto sforzo dalle sue qualità fisiche.Ci sono tutti o quasi alle 18 in campo agli ordini d’Inzaghi. Ieri mattina avevano effettuato gli esami, il mister e alcuni giocatori. Altri si erano visti per le prove di forza all’Isokinetic: «Ogni anno ringiovanisco», ha scherzato Parolo dall’alto dei suoi 34 anni. Correa e Luiz Felipe sorridenti: «Felici e pronti». Hanno rispettato i compiti e tenuto in caldo i muscoli. Strakosha non vede l’ora di riabbracciarli, ma prima deve superare i suoi problemi fisici. Assente, il portiere, insieme a Badelj in uscita: entrambi si aggregheranno al gruppo, salvo novità sul croato (c’è la Fiorentina), forse lunedì 15. Non ci saranno inizialmente neppure gli infortunati Lukaku e Berisha né Bastos che, eliminato dalla Coppa d’Africa con l’Angola, rientrerà in gruppo al rientro dalle Dolomiti. Nella lista per il ritiro anche Adamonis, Casasola, Rossi, Djavan e André Anderson più il ‘99 Jorge Silva, che prenderà il posto lasciato libero da Radu.Non era stato convocato, Radu ieri si è comunque presentato a Formello nel tentativo disperato di ricucire lo strappo. Ha chiesto scusa in ogni modo, Stefan non si è ancora arreso all’addio. Ha chiesto a Tare almeno un altro confronto, poi si rassegnerà a trasferirsi all’estero. Intanto resterà a Roma, in attesa di capire il suo futuro, insieme a Di Gennaro, Minala, Kishna, Vargic, Filippini, Germoni (a un passo dalla Juve Stabia), Lombardi (potrebbe finire a Salerno), Tounkara, Bezziccheri, Spizzichino, Bari, Baxevanos e Mohamed. Palombi ieri si è accasato alla Cremonese. Oggi alle 15 la Lazio sarà in Campidoglio, dove verrà premiata dalla sindaca Raggi per la vittoria della Coppa Italia. Verrà presentata pure la nuova maglia, chissà se Milinkovic e Luis Alberto riusciranno a indossarla.