Samp-lazio le pagelle: Lazzari è un frecciarossa, Sergej un gigante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Debutto fortunato e meritato. La Samp alla prima è un avversario ostico, ma i biancocelesti la triturano con pazienza e nuove idee di gioco. Convincono le trame e l'atteggiamento di ogni reparto. Ha personalità e qualità, questa Lazio.Ha vita facile sui tiri centrali, ma è pronto ad allungarsi su Vieira e su un'improvvisa bomba di Gabbiadini. Plastico.Ordinato nelle chiusure, aiuta anche nella costruzione del gioco. Spedisce subito il nuovo acquisto Vavro in panca. Redivivo.Sempre attento da ultimo uomo, anticipa e imposta. Dove c'è lui non si passa. Esce acciaccato, ma solo in vista della Roma. Indistruttibile.E' vivace e rigenerato in ogni intervento. Era folle rinunciare alla sua esperienza nel reparto. Figliol prodigo.Pure senza una mano è imprendibile. Regala un filtrante meraviglioso a Immobile, poi un cross perfetto sulla testa di Luis Alberto e un'azione personale quasi da fenomeno. Speedy GonzalesLotta e sgomita, svetta in volo e prova così a far gol. Sfoggia pure numeri di classe, come il lancio a occhi chiusi per il tris di Ciro. Incantevole.Scarica spesso dietro, fa il compitino in regia, ma è il solito mastino in interdizione. Affidabile.Due lampi in partita: sventaglia per il vantaggio d'Immobile una palla millimetrica in area, poi in contropiede regala il bis a Correa. Mago.Piazza alto un invito in area di Lazzari. E' impreciso negli stop, ma ci mette il cuore sino al novantesimo. Capitano.In ogni accelerata fa impazzire la Sampdoria. Mette Immobile due volte davanti alla porta, poi nella ripresa segna in diagonale e non esulta. Giocoliere.Audero gli toglie due palle dall'incrocio. E' lui a divorarsi un tentativo, ma due volte fa centro. Una in pallonetto, un altra di piatto. Predestinato.Ha saltato tutta la preparazione, rientra e mette minuti sulle gambe. Risorsa. VAVRO 6,5 Entra e sgomita, ma si perde più di qualche palla. Volenteroso.Trasmette grinta e coraggio, suda come i suoi ragazzi in panchina. Alla prima è già chiara e rispettata in campo ogni sua idea. Comandante.Arbitra molto all'inglese, lascia correre, poi cambia registro con i gialli. Discontinuo.