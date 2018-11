Lazio, Inzaghi: «Con il Milan scontro diretto da vincere. Leiva out»

Punta sulle motivazioni, Simone Inzaghi. Alla vigilia del match dell’Olimpico contro il Milan, il tecnico della Lazio ha parlato in conferenza stampa nel centro sportivo di Formello:

Avversario. «Sarà una partita difficile perché affrontiamo un Milan che ha qualche problema di formazione, ma scenderanno in campo in undici. Un grande partita da affrontare nel migliore dei modi, sapendo che ci saranno delle difficoltà. Per noi sarà una grande importante».

Lazio favorita. «Mi sarebbe piaciuto giocarmela con entrambe le squadre al completo. Entrambe hanno defezioni. Dobbiamo convincere con i problemi e tutte le squadre che fanno le coppe li hanno. Dobbiamo essere bravi a scegliere i migliori ».

Big match. «E’ uno sconto diretto. La psicosi degli sconti diretti: nei primi austro siamo stati condannati da errori individuali, episodi e piccolezze. Sappiamo che abbiamo nelle corde certe partite, altrimenti non avremo vinto la Supercoppa e altri big match in passato. Ci è sempre successo ultimamente l’errore individuale che ha fatto sì che i risultati non fossero positivi. Abbiamo già passato un girone tosto in Europa, cosa che agli altri non è successo».

Gestione infortuni. «Abbiamo ancora all domani. Leiva sarà out per il Milan e per la trasferta di Cipro. Durmisi oggi si è allenato e oggi ha fatto mezzo. Spero di vedere Durmisi e Caicedo. Leiva sono contento di averlo messo a Sassuolo. Non ha avuto problemi, ma nell’allenamento di giovedì ha avuto un problemino che lo ha portato ad avere un po' di edema nello stesso punti in cui si era fatto male a Marsiglia. A Sassuolo non aveva problemi».

Regia. «Badelj sta bene, non l’ho avuto a disposizione durante la sosta, e si è alleato bene, come lo ha fatto anche Cataldi. Sarà una scelta che mi porterò fino a domani».

Assenze. «Sappiamo che il Milan è una squadra ampia, con grandissimi campioni. Non hanno Higuain e gioca Cutrone. Al posto di Biglia giocherà Bakayoko, che in queste due partite ha fatto bene. Hanno ottimi giocatori. Suso e Çalhanoğlu saranno due osservati speciali».

Trequartista. «Ha buone possibilità così come le ha Correa. Caicedo l’ho recupero in questo giorno e mezzo. Ho dei giocatori d’attacco. Non è un problema per me chi schierare. Ho l’imbarazzo della scelta. Domenica a Sassuolo ci stava per far vincere la partita su un fuorigioco segnalato che non c’era. La Var lo avrebbe convalidato se avesse segnato. Milinkovic è in crescita, speriamo che domani insieme agli altri si possano regalare una grande partita. Ci sono tante altre squadre che vogliono fare lo stesso».

Scelte. «Caceres l’ho voluto fortemente e ha fatto bene qui alla Lazio. Ha la mia stima e sa che il suo turno arriverà. Tornerà a giocare presto. A destra Marusic è tornato dalla nazionale e ha fatto due partite. E’ in corsa su Patric, ma deciderò domani».

Chiave tattica. «Troveremo una squadra accorta con un grande allenatore. Gattuso a Pisa ha vinto un campionato, ha un’ottima media punti e organizza le sue squadre nel migliore dei modi. E’ un gran motivatore».

Campo. «Sono un grande appassionato di rugby. Avere il rugby a Roma è un motivo di vanto per la città, ma il campo potrebbe risentirne. Il campo sta già manifestando dei problemi. Sia noi che la Roma abbiamo tante partite, ma rispetto ai miei tempi il manto erboso è peggiorato. Lazio e Roma meritano un campo migliore. Contro Marsiglia e Spal aveva problemi. Avere il rugby a Roma è un motivo di vanto per la città, ma il campo potrebbe risentirne».

Arma vincente. «Le motivazioni faranno la differenza. I ragazzi si sono allenati nel migliore di modi. Luis Alberto a Sassuolo ha fatto una partita di sacrificio come Immobile e Milinkovic. Sono soddisfatto dagli attaccanti. Due giocheranno domani, gli altri due a Cipro».

Ultimo aggiornamento: 15:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA