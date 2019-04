Lazio, Inzaghi: «Con il Milan ci giochiamo tanto. Voglio la finale a tutti i costi»

Ultimo aggiornamento: 14:16

Vuole voltare pagina, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio è concentrato sulla semifinale di ritorno di coppa Italia, in programma domani sera a San Siro con il Milan: «Se ne è parlato tanto della brutta figura di sabato con il Chievo Verona. Domani ci giochiamo tanto, la partita sarà tiratissima». L'obiettivo è passare il turno. All'andata finì 0-0 all'Olimpico e in casa Lazio «c’è l'intenzione di centrare la finale, cerando di far parlare il campo». Inzaghi assicura che «c’è voglia di rivalsa», basterebbe anche un pareggio con gol, ma non si fida del Milan: «Affrontiamo una grande squadra, lo abbiamo visto in questi anni, tutte le partite sono tirate. Bisogna essere bravi a fare una gara propositiva e indirizzare gli episodi a nostro favore. Ci giochiamo tanto». Il modulo fantasia con Luis Alberto e Milinkovic ai lati di Leiva non cambierà, ma gli ultimi dubbi verranno sciolti solo domani: «In due giorni abbiamo preparato bene la partita, vogliamo centrare la finale in 90 minuti, la vogliamo a tutti i costi. Mi porterò cambi importanti: sono fondamentali i calciatori titolari, ma anche chi subentrerà».