Lazio, Inzaghi: «Con il Milan ci giochiamo parte della Champions»E' pronto per il big match di San Siro, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio, alla vigilia del match con il Milan, ha parlato in conferenza stampa nel centro sportivo di Formello. L'allenatore non ha ancora scelto la formazione, ma ha annunciato le defezioni di Radu e Marusic.Dentro o fuori. «Sicuramente la partita di domani sarà molto importante. È una fetta importante del nostro cammino Champions. Voglio una squadra con la mente libera, consapevole di essere forte per andare a San Siro e giocare con grande mentalità».Passi falsi. «Con Spal e Sassuolo siamo stati al di sotto delle nostre possibilità. A Ferrara non dovevamo perdere in quel punto della partita, con il Sassuolo avremmo meritato di vincere. Sarebbero stati tre punti fondamentali. C'è fiducia per domani».Gol subiti nel finale. «Penso che tutte quante le squadre italiane ed europee abbiano una statistica simile. È un fatto di concentrazione, penso accada a tutti, perché vengono meno le forze. Bisogna sapere che gli ultimi minuti sono i più importanti. È lì che bisogna fare il salto e alzare la concentrazione».30 anni. «Penso che tutti i tabù debbano essere sfatati prima o poi. Credo che non sia da tutti vincere a San Siro con l'Inter e in casa della Juventus. Spero che anche questo tabù della vittoria in casa del Milan in campionato che manca da 30 anni possa saltare domani,».Infermeria. «Non ci sarà Radu, che ha una caviglia non ancora a posto e continua ad avere problemi. Abbiamo preferito non portarlo. Marusic ha avuto un indolenzimento nella partita col Sassuolo, domani non ci sarà, e speriamo di poterlo recuperare per mercoledì. Berisha è ancora alla prese col problema al polpaccio, gli altri sono tutti convocati, a parte Badelj che è squalificato. Ci sarà anche Silva della Primavera».Gruppo. «Abbiamo parlato e abbiamo analizzato il momento. Abbiamo dominato la partita col Sassuolo, avremmo dovuto vincere, i ragazzi hanno avuto la reazione di pareggiare al 95′. Sui gol subiti sono stati commessi errori che non possiamo permetterci».Non solo Immobile. «Mi aspetto più gol da tutti, anche da Luis Alberto e Milinkovic, da Correa e Caicedo. Immobile nelle ultime due stagioni aveva segnato di più, ma tutti quanti ci aiutano di più in fase di non possesso e possono essere meno lucidi in fase conclusiva. Penso possiamo migliorare».Arbitra Rocchi. «Avevo detto che il rigore per noi contro il Sassuolo c'era, li hanno dati tutti i rigori così. Rocchi è una garanzia, sta arbitrando le partite migliori al livello europeo. Penso che domani possa essere una garanzia per il pubblico che ci sarà. Meglio di lui non c'è nessuno per domani».Errori commessi. «Sicuramente, ho detto che avremmo dovuto fare quattro punti. Ne abbiamo fatto uno solo. Siamo stati al di sotto delle nostre possibilità, abbiamo fatto due grandi errori nella partita col Sassuolo, e non possiamo permettercelo».Avversari. «Penso che grosso modo la formazione sia fatta. Ho dubbi per quanto riguarda i terzi, a destra possono giocare sia Ramos sia Patric, a sinistra uno tra Bastos e Wallace. Sarà una bellissima partita con un grande pubblico. Dovremo giocare con personalità, sapendo di avere nelle corde queste partite».