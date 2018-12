Lazio, Inzaghi: «Luis Alberto salta il Chievo. Non penso a Roma-Inter»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vincere contro il Chievo Verona per continuare la corsa alla Champions League. E’ questo l’obiettivo di Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro i gialloblù:Momento. «Perdere non fa mai piacere, però l’avevo messo in preventivo e avevo fatto lavorare i giocatori in maniera diversa. Ci eravamo qualificati con due giornate di anticipo in Europa League. Sapevamo che potevano esserci delle insieme con l’Apollon. Perdere non fa piacere. Non c’è nessuna “Lazio 1” o “Lazio 2”, c’è una sola Lazio che vince o perde. Già dopo il Milan la nostra testa era orientata a Verona».Aspettative. «Turno favorevole? Lo sapremo domani sera. Il Chievo ha pareggiato a Napoli. Di Carlo è un tecnico esperto e molto bravo, ha dato la mentalità giusta alla squadra in pochi giorni. Dovremo giocare nel migliore dei modi».Infortuni. «Leiva non sarà convocato, Bruno Jordao e Luis Alberto sono indisponibili. Luis ha risentito di un dolore al pube, gli esami sono stati positivi, ma non l’ho visto libero. Abbiamo deciso insieme di puntare alla Sampdoria. Per il resto sono tutti abili e arruolati per la gara di domani».Riserve. «E’ stata fatta una valutazione. Siamo andati a Cipro per vincere, loro avevano più motivazioni di noi. Ci è dispiaciuto per la sconfitta. La nostra mente dopo il Milan era già rivolta al Chievo, che sarà una partita complicata».Mentalità. «Temo il Chievo perché ho visto la partita di Napoli, che ha fatto con grande spirito e organizzazione. Sappiamo che troveremo squadra arcigna. Servirà la vera Lazio».Calendario. «Avremo delle partite ravvicinate. Il campionato italiano è più difficile e le medio-piccole si sono rinforzate. Vogliamo chiudere il girone d’andata nel migliore dei modi. Avremo delle partite importanti da affrontare una alla volta».Pressione. «Sono contento di quello che stiamo facendo. Siamo quarti e abbiamo passato il turno in Europa. Sono orgoglioso di guidare questa squadra».Pronostico. «Cosa spero per Roma-Inter? Per noi il risultato migliore è vincere col Chievo. Non posso incidere su quello che fanno gli altri. Prima della trasferta di Cipro i ragazzi hanno interpretato bene gli allenamenti».Varianti tattiche. «Ho la fortuna di avere Lulic che è un giocatore duttile. Col Milan siamo andati bene. A Cipro con questo 4-2-4 eravamo un po’ disordinati. Non ci ho ancora pensato a questa opzione».Scelte. «Badelj domenica ha fatto un’ottima partita e conosciamo le sue qualità. E’ un uomo spogliatoio importante e sempre lucido. Domani ci sarà. Leiva, dopo due o tre allenamenti differenziati, da mercoledì contiamo di riaverlo in gruppo».Difesa. «Acerbi come centrale di sinistra? A Cipro ha sostituto Radu, una posizione che ha occupato bene e che avevo pensato prima della partita. Può fare quel ruolo nei tre. Acerbi ha fatto un’ottima gara giovedì».