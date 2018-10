Lazio, Inzaghi: «Luis Alberto non convocato». Acerbi: «Dipende tutto da noi»

Non fa calcoli, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio, alla vigilia della gara d’Europa League contro il Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa al Velodrome:

Convocati. «Per quanto riguarda la formazione ho ancora dubbi. Domani c’è ancora un allenamento e poi deciderò. Qualcuno è rimasto a Roma, poi vedrete le convocazioni. Ho portato 16 giocatori di movimenti e tre portieri. Sono rimasti a Roma Murgia, Luis Alberto, Correa e Basta, più gli altri non in lista. I giocatori che sono qui sono tutti abili. Luis Alberto non era al 100%, abbiamo parlato, non avrebbe comune giocato dall’inizio. Ho visto Rossi motivato, e ho preferito lasciarlo a Roma ad allenarsi».

Passato. «Al Marsiglia mi lega uno dei ricordi più importanti della mia carriera. Una serata magica che ricordo con piacere: quattro gol in una partita di Champions mai nessun italiano ci è riuscito. Un record che mi tengo da allora, vedremo se altri ci riusciranno. Speriamo che sia fonte di ispirazione per i miei ragazzi. Abbiamo bisogno di fare una gara importante contro una squadra che ha fatto un mercato faraonico. Abbiamo bisogno di punti. Il giorno dei sorteggi abbiamo detto di essere stati fortunati. Nonostante le due curve chiuse, ci sarà una bella atmosfera».

Idea 4-5-1 . «Penso che si potrebbe giocare con quel modulo, ma col 3-5-2 non abbiamo fatto male. Tutte le stagioni sono fatte per migliorare. Vediamo da successo importante. Domani non si possono fare calcoli. Dovremo fare la nostra partita».

Marsiglia e Inter. «Vogliamo giocarcele nel migliore dei modi. Sono state costruite per vincere scudetti. Vogliamo giocarcela. Contro Inter abbiamo perso nello scontro diretto. Vogliamo continuare nostro percorso di crescita e andare avanti in questa competizione».

Berisha. «Ha avuto affaticamento leggero al polpaccio. Domenica ha fatto benissimo, con lo spirito giusto per vincere le partite. Oggi si è sentito bene, ha completato allenamento e dovrò parlarci domani».

Attacco. «Oltre a Immobile e Caicedo, ho anche l’opzione di alzare Berisha, come seconda punta».

Rudi avversario. «Garcia è allenatore preparato che è stato nel calcio italiano, ha fatto bene alla Roma e al Marsiglia. Per noi non è un derby, abbiamo rispetto del Marsiglia e sappiamo che sarà una gara tosta da interpretare nel migliore dei modi».

Percorso Europa League. «L’Apollon non è fanalino di coda del girone, non buttano mai la palla. Sapevo che avrebbe potuto impensierire tutti. Il doppio confronto con il Marsiglia comunque indirizzerà il girone».

Salto di qualità. «Le squadre che competono con te a volte ti tolgono i giocatori migliori. Abbiamo vinto una Supercoppa contro la Juventus, abbiamo vinto in campionato a Torino. Ci sono alcune squadre che sono superiori a noi, ma nel calcio le abbiamo viste tutte. Se interpreti la partita nel migliore dei modi, il campo può dire cose differenti dalla carta».

Oltre al tecnico, anche Francesco Acerbi ha risposto alle domande dei cronisti presenti in Francia:

Sfida. «Il Marsiglia è un’ottima squadra, costruita per vincere. Cercherà di imporre proprio gioco. Se non entriamo con determinazione e voglia di non subire gol, abbiamo poche possibilità di uscire con dei punti. Dipende solamente da noi».

Bilancio. «L’impatto con la Lazio è stato ottimo. Grazie ai miei compagni che mi hanno accolto e sono stato da subito uno di loro, cos’ hanno fatto anche il mister e lo staff».

Nazionale. «E’ sempre un piacere andare in Nazionale, non voglio mai fare la comparsa. Vorrei vincere, ma è un gioco di squadra e cerco sempre di migliorarmi ogni giorno. Voglio sempre dimostrare a me stesso che posso giocare nella Lazio. Cerco sempre di mettere in difficoltà sia mister Inzaghi che mister Mancini».

Punto di riferimento. «Sono un ragazzo molto umile, con i piedi per terra, ma non ho mai pensato ai paragoni con de Vrij. Guardo me stesso e quello che posso e voglio dare per la Lazio. Ringrazio il mister per aver creduto in me».

Record. «Le 133 presene consecutive? Prepararsi ogni partita è la mia passione, quindi cerco di fare una vita regolare sotto tutti i punti di vista, cercando di avere degli obiettivi».

Ultimo aggiornamento: 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA