Lazio, la solitudine prima della crisi

La solitudine, è questo uno dei principali problemi della Lazio. Solitudine che spesso fa rima con egoismo. Simone Inzaghi se l’è lasciato sfuggire a caldo dopo la sconfitta contro l’Eintracht: «Non giochiamo più da squadra, ci sono troppi giocatori che cercano di risolvere ognuno per conto proprio la partita». Una frase forte, forse un grido d’allarme. I ko contro Roma ed Eintracht hanno acuito un problema che serpeggiava da qualche tempo. Il tecnico spiega, parla, urla, perde la voce ma più di qualcuno sembra non sentirlo più. Non è in bilico ma la panchina comincia a diventare sempre più calda.Si sente sola la squadra che in qualche modo soffre l’assenza di un pubblico che la spinga nei momenti più difficili. Lo spettacolo del Commerzbank Arena ha accentuato certi pensieri. Non è piaciuta la risposta fredda al derby con la Roma. Uno stadio pieno, almeno nelle partite clou, darebbe una sicurezza in più a quei giocatori che hanno grossi limiti di personalità e incendierebbe l’animo di quelli più focosi. Già, ma perché i laziali non vanno allo stadio? Al di là dell’atavica pigrizia, anche qualcuno di loro si sente solo. Vorrebbe un salto di qualità nel mercato che puntualmente non arriva. Ma come si fa ad andare più in alto se ognuno aspetta il passo dell’altro prima di fare il suo? Praticamente un gatto che si morde la coda. E in questa situazione più di qualche giocatore è spaesato.Milinkovic e Luis Alberto rimasti a furor di popolo da valore aggiunto si sono trasformati in oggetti misteriosi. Invece di trascinare il gruppo restano nell’anonimato. Il primo, mister 150 milioni, da inizio campionato sembra essere diventato un giocatore normale. Solo contro il Genoa si è ricordato di essere il Sergente che faceva impazzire i biancocelesti. Poi solo prove incolore condite dai soliti colpi fini a se stessi. Discorso simile per lo spagnolo che pare essersi ritrasformato in “Lupo” Alberto. Dice di aver sofferto di pubalgia, ai medici non risulta. Al derby è finito per essere il capro espiatorio di tutti e per tutto. Lo scollamento del gruppo sembra sempre più evidente.Una situazione che sta facendo arrabbiare molto Lotito. Il presidente ha sempre difeso il suo allenatore pur non considerandolo un “mago Merlino”. Dopo il derby ha preferito sbollire la rabbia allenandosi nella palestra di Formello. È amareggiato perché si è sentito in qualche modo tradito: non ha venduto i big nonostante offerte irrinunciabili, ma quegli stessi ora si svalutano da soli. Si è confrontato sia con il ds, Igli Tare sia com il club manager Angelo Peruzzi. Lo ha fatto anche ieri. Allertati gli stati generali della Lazio. La situazione va risolta. In un modo o nell’altro. Di sicuro sarà fondamentale restare uniti.