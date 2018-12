Lazio, punto di scontro. Inzaghi-Lotito rapporto incrinato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Partiamo da un equivoco dal quale bisogna immediatamente uscire: la Lazio è una squadra da Champions? No, a sentire Inzaghi. Il quarto posto l’obiettivo fissato, invece, da Lotito e sottolineato dal ds Tare. Per capire a fondo la situazione bisogna tornare all’estate scorsa. Il tecnico chiedeva a gran voce acquisti sul mercato o, meglio, avrebbe voluto una serie di uomini che si era appuntato sulla lista: Lazzari, Laxalt e Gomez per dirne alcuni. Un martello con Lotito e Tare, un continuo lamentio con le persone che aveva al suo fianco. Proteste reiterate che hanno finito per togliere un po’ di fiducia ai suoi. Non a caso durante ogni conferenza stampa non ha mai nominato la parola Champions. La cosa non ha fatto certo piacere al presidente biancoceleste che per bocca del ds Tare ha invece fissato il quarto posto come obiettivo stagionale. Realtà o provocazione? Chissà. Sicuramente questo ha messo ulteriore pressione su un ambiente già poco sereno di suo. La telefonata rubata tra patron e allenatore in cui lo rimproverava di avere una squadra forte e di non essere in grado di guidare al meglio è stato il primo campanello suonato forte dalle parti di Formello. Inzaghi, da orgoglioso qual è, ha continuato sulla sua strada difendendo il suo gruppo anche ai limiti della realtà. Basta riavvolgere il nastro di alcune conferenze post partita per rendersene conto. Ha cercato di fare scudo. Già ma il suo errore è stato quello di insistere su alcuni suoi dogmi: su tutti il modulo. Evidentemente inadatto per una squadra che ha evidenziato grossi limiti strutturali. Finché lo spogliatoio ha retto, le lacune non si sono viste. O, meglio, non hanno influito così tanto.Ora però la situazione è diversa. Qualcuno sussurra già che si tratti di un Pioli bis. La speranza è che questo sia solo frutto del catastrofismo tipico dell’ambiente laziale. Inzaghi, giovedì contro l’Apollon, ha mandato in campo le seconde linee cercando di dimostrare che qualcuno non è adatto alla Champions e che altri invece non fanno squadra. Ecco spiegata la conferenza dal tono ironico subito dopo il ko: «La gara non contava. Ho avuto le risposte che cercavo». Tradotto prima fa il verso a qualcuno e poi tira le somme. A Verona ha fatto lo stesso: dentro Correa chiesto a gran voce. A fine partita però ha lanciato un altro segnale addossandosi sì le colpe ma dandole anche ai suoi giocatori. Anche perché lui è stato testimone oculare dalla situazione creatasi con Pioli: unico colpevole di quell’annata disastrosa. Inzaghi difende se stesso e teme di diventare il capro espiatorio. Mago Merlino ieri, professorino oggi, come lo chiama qualcuno. Lotito non ha gradito tutta la situazione tanto che ha deciso di spedire tutti in ritiro. Giusto. Peccato però che nessuno in società abbia fatto il suo mea culpa.