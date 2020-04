© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una chat col gruppo e una con lo staff tecnico. Dall’8 marzo Inzaghi guida la Lazio sul doppio binario, adesso deve mettere il turbo. In queste settimane è stato un martello, venerdì lui e big lo hanno promesso in conference call a Lotito: «Saremo pronti per l’inizio del campionato, ognuno di noi in casa sta dando il massimo». Ma ora bisogna intensificare il lavoro, non è così lontano il ritorno in campo il 4 maggio. Così Inzaghi ha elaborato subito un altro piano: scatti e ripetute a casa, come mostrano alcuni giocatori (Correa, Luiz Felipe) già in qualche video, al di là del consueto mantenimento. Alcuni si stanno facendo aiutare dal loro personale preparatore atletico, ma attendono nuove indicazioni dopo Pasqua per un più duro ricondizionamento. Ci si può concentrare solo sull’aspetto fisico al momento, sarà fondamentale in vista del richiamo muscolare a Formello. Se qualcuno rimanesse indietro, si esporrebbe a un maggior rischio d’infortunio. Inzaghi non vuole correrlo, ecco perché ha tartassato il gruppo e ha invitato i suoi senatori su whatsapp a monitorare ogni compagno.Concesso solo oggi e domani qualche stravizio, poi anche a tavola bisognerà tornare al rigore assoluto. C’è una dieta precisa da rispettare sino al rientro, quando a occuparsi della squadra sarà il cuoco Giocondo. Sono previsti anche turni in mensa per evitare qualsiasi tipo di contagio, ma ogni giocatore e dipendente verrà sottoposto al tampone prima di metter piede dentro al centro sportivo. Il ritiro prolungato sarà quasi sicuramente imperativo, una seconda ondata di test segnerà il passaggio da una fase all’altra nei metodi d’allenamento. Inizialmente la Lazio non effettuerà sedute di gruppo, come già era stato ampiamente programmato dall’inizio: turni e gruppetti da 7-8, distanze di sicurezza fra un giocatore e l’altro, nemmeno in camera (già predisposta la divisione) alcun tipo di contatto. La Germania e il Bayern Monaco (il ds Tare ha dato un occhio) saranno da esempio.Sarà graduale il riavvicinamento. Prima corsette singole, esercizi di recupero del tono e del fiato. Verranno visionati tutti i calciatori dal vivo e verrà stilato per 10 giorni persino un programma personalizzato. Poi bisognerà anche concentrarsi sull’aspetto tattico. Lì sarà inevitabile risfidarsi a meno di un metro, bisognerà trasmettere la forza mentale di tornare al contatto e al contrasto come in un vero incontro. Il modulo d’Inzaghi (3-5-2) è collaudatissimo e così resterà sino alla fine del campionato, ma il tecnico a casa ha studiato pure una serie di varianti per avere più armi nella corsa scudetto. Un ritrovato Correa sarà una di quelle più appuntite nel suo arco: «Voglio essere decisivo in questo finale come lo scorso anno», assicura l’argentino. Provvidenziale in finale di Coppa Italia, ma sopratutto nel turno antecedente all’ultima vittoria: «Il gol al Milan rimane il più importante della mia carriera». A meno che non ne segni uno tricolore stavolta.