Allarme Leiva, Cataldi vuole ribaltare le gerarchie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si ferma ancora, Lucas Leiva. Il regista della Lazio paga a caro prezzo l’agonismo messo in campo domenica contro la Fiorentina. Una prestazione di livello, conclusa stringendo i denti per una forte contusione alla gamba, rimediata nel secondo tempo. La sua presenza contro il Torino domani è in forte dubbio. Simone Inzaghi è in apprensione e c’è chi parla di «stato pre-lesione». Un timore che il tecnico vuole scongiurare. Ieri pomeriggio il “Comandante” non si è allenato. Non ha partecipato alla seduta di scarico, riservata ai protagonisti della vittoria del Franchi. Fisioterapia, ghiaccio e riposo.E’ la terza volta che l’ex Liverpool si ferma. La prima per una lesione alla coscia destra lo scorso luglio: un infortunio che lo costrinse a finire anzitempo il ritiro di Auronzo di Cadore. La seconda il 22 agosto, a quattro giorni dal debutto in campionato in casa della Sampdoria. Una lieve ricaduta che gli impedì di giocare contro i blucerchiati. A Marassi toccò a Parolo, promosso in regia con alterne fortune anche contro Spal, Rennes, Bologna e Parma nel secondo tempo e contro Inter e Atalanta dall’inizio. Prestazioni dal rendimento altalenante, che non hanno inciso sul suo impiego. Tra playmaker e mezzala ha trovato spazio 11 volte, nove campionato e due in Europa League, per un totale di 611 minuti giocati. Non male per una “riserva”.Situazione opposta per Danilo Cataldi, preferito a Badelj in estate come vice Leiva, ma utilizzato col contagocce: appena 138 minuti, praticamente un sesto di Parolo, spesso in formazioni stravolte dal turnover o in situazioni critiche, come a gara in corso contro l’Atalanta sul 3-0 per i nerazzurri. Eppure Danilo, fresco di rinnovo fino al 2022, è riuscito a lasciare il segno. Contro il Celtic in soli cinque minuti ha sfiorato il gol del pari. Al Franchi, ancora una volta, è rimasto a guardare. Domani potrebbe essere la sua chance, sperando di trovare finalmente un pizzico di continuità.