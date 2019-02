Lazio, Inzaghi: «La nostra forza è il gruppo. Romulo sarà convocato»

Vuole tornare alla vittoria in campionato, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio, alla vigilia della trasferta di Frosinone, ha parlato in conferenza stampa. Tanti i temi affrontati dall'allenatore: dalla formazione al nuovo arrivo Romulo:

Momento. «La squadra con i successi prende sempre più autostima. Veniamo da un buon momento, da una qualificazione meritata, nonostante il rigore all'ultimo. Abbiamo calciato bene dal dischetto, Strakosha è stato bravissimo. La Juve e l'Inter sono il passato, dobbiamo ricominciare a fare punti in campionato, a partire dal Frosinone».

Scenari. «Alla fine del girone d’andata eravamo quarti e abbiamo passato il girone d’Europa League con due giornate d’anticipo. Abbiamo Parolo, Luis Alberto e Berisha nelle mezzali. In avanti Correa, Immobile e Caicedo mi stanno convincendo».

Nuovi arrivi. «Romulo è un giocatore che ha fatto un’ottima carriera e ha dimostrato di voler venire alla Lazio. E’ un ragazzo umile, ha fatto due allenamenti con noi e verrà convocato (completerà visite mediche mercoledì, ma può giocare: vale l’idoneità sportiva di inizio stagione con il Genoa, ndr). Sarà l’alternativa a Marusic».

Infermeria. «Wallace ha avuto uno stiramento tra il primo e secondo grado: non lo avremo per circa un mese. E’ una risorsa e speriamo di recuperalo prima di un mese. Luiz Felipe sta recuperando, gli esami hanno dato esito positivo ma non verrà rischiato. Lukaku sta svolgendo un lavoro di ricondizionamento atletico. Bruno Jordao lo riavremo dopo l’Empoli. Gl altri tranne Milinkovic, che è squalificato, verranno tutti convocati tranne Kalaj e Zitelli».

Scelte. «Turnover? Chiamatelo come volete, metterò in campo la squadra più idonea per fare una grande partita contro il Frosinone».

Gioia Coppa Italia. «Nessuna rivincita. Mi sarebbe dispiaciuto per i miei ragazzi e per i tifosi non passare con l'Inter. I ragazzi sono stati eccezionali. Dovevamo chiudere la partita prima e la mia è stata un’esultanza di liberazione».

Spogliatoio. «Il gruppo deve essere la nostra forza. Essere l’unica squadra italiana in lizza per tutti gli obiettivi ci fa piacere. Ci sono delle scelte da fare a volte difficili».

Avversario. «Il Frosinone gioca a calcio, è una squadra in salute e la rispettiamo. E’ una squadra organizzata e ben allenata».

Graduatoria. «Non l’abbiamo guardata la classifica dopo le prime due giornate nel girone d’andata e non la guarderemo adesso. Voglio dare continuità alle prestazioni».

